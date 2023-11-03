王宥忻日前受邀出席新竹文化局「邁向財富自由」講座。（固力狗提供）

財富女神王宥忻日前受邀出席新竹文化局「邁向財富自由」講座，面對現場有人提問她目前身邊是否有追求者？年初宣布離婚的王宥忻表示，恢單後的確結識不少單身企業家，大家都是生意上的好朋友，目前沒有急著想找尋另一半，也享受現在單身的自由，如果碰到情人節等特殊節日，就邀姊妹們一起度過。

王宥忻在講座上分享很多人都覺得成為億萬富翁遙不可及，但要成為億萬富翁首先要建立信念、相信自己可以辦得到。她直言很多成功的人跟大家一樣都曾經是平凡人，甚至處境比我們更慘。王宥忻說：「大家可能覺得成為巨富需要很多運氣，但事實上看別人獲得財富是結果，去探究為何會造就這個結果的『因』才是我們應該要去學習的。」

她以自己為例，在20幾歲時就開公司，結識企業家的老闆和他們取經經營之道，並開始各地演講分享財富新知，「在那個時期建立廣大的人脈資源，累積各種能量在29歲時機遇來了順應趨勢成就財富」。

王宥忻也分享自己的下一步，目前最重要的課題是如何奉獻自己將自己所學回饋社會，展望明年將關注全球氣候變遷，帶來的嚴重問題，如溫室效應、極地冰川融化和生物多樣性喪失，已讓地球處於危險之中，生為地球人更應該愛護我們的地球。推廣氫能源的使用將成為下一個清潔能源，有可能解決很多污染問題。