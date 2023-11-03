周渝民（仔仔）在新片《車頂上的玄天上帝》挑戰1人分飾2角，跨時代扮演林依晨的情人建築師「春山」和阿公「日興」，談到自己的前世情人，他笑說，為了多陪伴7歲愛女，早已放棄「神仙生活」，以前不只私下不愛跟別人約見面，連外出也會盡量不露臉，「或是有時候工作忙的要死要活，突然覺得不開心，就會大半夜1個人開著車去兜風，車停著、燈關掉，然後聽著音樂，但現在不會了，因為我的生活希望是以小孩為重心」。

《車頂上》取材自導演黃文英家族故事，仔仔說「阿公對於導演人生觀的影響，甚至超越了她的父親，離世了那麼久，還是可以一直影響家裡這麼多代的人」，因此演出後，讓他更加堅信某些在生活中的小舉動，其實是會對孩子造成一輩子的影響，他舉例「我現在每天6點多就要起床，比拍戲還痛苦，7點就要載她上學，因為我希望她會一直記得爸爸開著車，然後下車前會對她說聲再見再比個讚，鼓勵她要挺胸走路、不要害怕，然後媽媽陪著走到校門口，這段回憶能深深地烙印在她的心中，所以這一點我是一定要做到」。

周渝民大方分享自己的育兒觀。（甲上娛樂提供）

因為爺爺是軍官，仔仔小時候一家人住在眷村，「對他來說就是『是跟非』，沒有模糊地帶，這個觀念也傳承下來，影響我看事情的態度」，爸爸也一直對他說「你可以學習不好，但是你要有判斷能力，觀念要正確」，現在他也會叮嚀女兒「你努力了，但沒有做好沒關係，不過不能還沒開始努力，你就先去找一個理由來搪塞，特別是騙人，絕對不允許，發現人格上有一些小偏差的時候，我都會盡量直接跟他講，怕一旦習慣了之後，想改也改不了」。

周渝民在《車頂上的玄天上帝》中扮演阿公含飴弄孫。（甲上娛樂提供）

他也分享，從幼稚園起，女兒和同學討論的話題就已經是「我爸爸是什麼企業的董事長，那你爸爸是誰？開什麼車？」早熟程度讓他相當驚訝，「我是在檯面上的人，又更容易拿來討論，我跟太太都會跟她講『你不要太在意別人講的話，當然也不要因此覺得自己比較了不起』」，有時候老師看到新聞，也會稍微詢問、關心一下，「因為小朋友很單純，對誰都沒有防備心，我就會提醒她不要多講、分享太多我們家裡的私事」。

仔仔舉例「她會說爸爸在家裡很邋遢，就是一個『老摳摳』，不是現在外面看到的樣子」，讓他哭笑不得，不忘搞笑叮囑「不要講爸爸在家裡是穿什麼樣的衣服，千萬不能說」，他也提到，曾拿出以前F4表演的影片給女兒看，因為自己在家中都是帶著髮箍，女兒就童言童語地問「那真的是你嗎」、「那你現在怎麼這樣」，就又繼續回去看偶像BLACKPINK的跳舞影片，反而寵女的他，因此看了很多BLACKPINK的訪問跟節目，還會篩選適合的MV，「內容如果是關於愛情，就覺得現在還太早，她沒必要了解，可以去聽其他首」。

他也透露女兒的個性跟自己一樣內向，害怕認識新的人、不太敢主動跟別人打招呼，但仔仔發現其實女兒內心還是很渴望被其他人看見，「因為我給她看演唱會影片的時候，我告訴她後面那麼多人都是觀眾來看我們表演，然後她就會眼睛一亮說『喔』，從他眼神就知道她其實是滿想要成為人群中的焦點」。

所以仔仔也會趁機鼓勵，拿自身的例子來機會教育，「爸爸以前永遠是第一個去學校開門的人，超過7點就不上學了，因為路上的人太多，我怕遇到其他的同學，都是低著頭走的，但我現在可以接受大家都看著我，為了工作、自己的興趣，我可以做到，你也可以改變的」，讓女兒變得更加開朗，多參加一些團體活動，「希望她能夠去創造另外一個跟我不一樣的個性」。

在女兒面前他也可以放下一切，仔仔自嘲：「看起來可能有點瘋瘋癲癲的，就是她跳舞我就跟著跳，我也不怕醜、也不害臊。」儘管自己不愛流汗，怕吹風後會感冒，還是會願意和孩子撲在草地上玩，「因為我很容易流汗，每次跟他們玩，開始出汗的時候，我就會說對不起你們先玩一下，我休息一下待會再回來」。女兒的同學來家中作客，都是他擔任陪玩的角色，會扮演卡通或英雄人物，也會模仿寶可夢說話，「反正我剛好是演員，把演戲的狀態對付女兒其實很自在」，讓其他家長們都非常羨慕。

他也在過程中發現，自己心中某一塊其實是個很愛現的人，雖然私下不太想和陌生人有太多的接觸，「很蜷曲在自己的世界，可是我可以藉由愛現這一塊，竟然要玩就要玩到入木三分，就像演員對待角色一樣，玩大魔王，我就真的會去學殭屍咬東西，因為搞不好有一天我會演到這樣的角色」，但強調會用比較好玩的方式去嚇他們，「小孩也很喜歡跟我玩，因為覺得你都能跟他們打成一片」。

《車頂上的玄天上帝》本月17日正式上映。