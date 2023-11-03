上月30日，恆春鎮最南端紀念碑發生溺水案件，35歲施姓男子在當天中午下水後失聯，海巡、警消出動搜救遲遲未果，事發4天後，終於3日有漁船發現其蹤跡、在海上載浮載沉，稍早海巡指出，經家屬依據特徵指認，確認為失蹤的施男，後續將由相關鑑識單位進行相驗。

屏東縣消防局在上月30日晚間7時25分受理海巡署轉報表示，恆春鎮最南端紀念碑發生溺水案件，一名35歲施姓男子約在中午下水後遲遲未歸。

警消獲報後第一時間派遣3車4人1艇前往搶救，據報案者指稱，施男中午時段下水後失聯，海巡單位也出動海上2艇12人、岸巡3車6人一同搜尋，但一直搜救未果。

事發4天後，3日上午8時許，有漁民在鵝鑾鼻海域進行漁船作時發現一具遺體在海面上載浮載沉，隨即打撈上岸並報警處理。

海巡表示，稍早經家屬依據特徵指認確定為失蹤的施姓男子，至於詳細原因將由相關鑑識單位進行相驗。