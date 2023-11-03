遊騎兵以4勝1敗擊敗響尾蛇，奪創隊63年首座世界大賽冠軍，席格（Corey Seager）榮獲系列賽MVP。遊騎兵終結乾旱，不過目前大聯盟還有5支球隊未曾圓冠軍夢，其中只有水手還不曾踏上世界大賽舞台。

教士曾在名人堂球星關恩（Tony Gwynn）帶領下，於1984、1998年打進世界大賽，但合計只拿下1勝。當時仍是美聯球隊的釀酒人，1982年與紅雀激戰7場後敗下陣來。洛磯2007年首度進軍世界大賽，遭到紅襪4連戰橫掃。創立時間最晚的光芒兩度打進世界大賽，2008年遭費城人打退，2020年則是讓道奇相隔32年在世界大賽封王。

唯一沒有世界大賽經驗的水手，過去5度參與季後賽，最有希望的一年發生在2001年，當時水手在例行賽奪下116勝打破大聯盟紀錄，拿下美聯西區冠軍，卻在美聯冠軍戰中不敵洋基，錯失前進世界大賽的機會。該年鈴木一朗拿下年度MVP及新人王，豐收滿滿。

去年水手靠著J-Rod（Julio Rodriguez）、柯比（George Kirby）等新秀崛起，時隔21年再度得到季後賽門票。只是本賽季前半段卻陷入低迷，就算拉尾盤急起直追依然不敵太空人和遊騎兵，無緣連續兩年進軍季後賽。