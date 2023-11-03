藍白整合關鍵時刻，民眾黨總統參選人柯文哲今在臉書讓步，「若民調結果，雙方對比是在誤差範圍內，那麼無論勝負，我都會禮讓，接受擔任副手，全力為政黨輪替努力。」柯文哲也新增行程，將在今下午1點在花蓮受訪回應。柯文哲競辦發言人陳智菡受訪說，誤差範圍非固定數字，5份民調都會統計誤差範圍值都不太一樣，最後去做平均，一般來說誤差費為會在3％左右，手機、市話比例都可以再談，依照國民黨說的期限是今天，就以今天為限，希望國民黨有所回覆，不宜再拖，剩下的就讓柯文哲親自說明。

柯文哲在臉書表示，今日是國民黨總統參選人侯友宜提出的最後期限，他仍然相信科學，主張用全民調的方式呈現真實民意、達到在野組合最高的勝率，贏的代表參選總統、輸的做副手，「我也願意退讓，若民調結果，雙方對比是在誤差範圍內，那麼無論勝負，我都會禮讓，接受擔任副手，全力為政黨輪替努力。」

柯文哲強調，「在民意前，我們必須謙卑，而科學、公平、公正的制度仍是我的底線。避免黑箱密室、分贓政治，才能讓人民看到改變與希望，我相信，也才能為台灣找到最好的出路。」