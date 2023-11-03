國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲與鴻海集團創辦人郭台銘，2日於北市葫蘆寺遶境起駕大典活動同場，不過三人卻因為「座位」問題喬不定而頻頻更換座位，看似玩起「大風吹」遊戲。對此一同出布席活動的台北市長蔣萬安直言，活動主軸是祈福、敬神，重點不是椅子或是位子，大家共同的目標是希望國泰民安、風調雨順，也希望政黨輪替，能夠最大化民眾的福祉來努力。

台北市士林葫蘆寺2日舉辦「北宮媽祖起駕大典」，蔣萬安與侯友宜、柯文哲以及郭台銘4人出席，3位總統參選人齊聚一堂，會前卻發生座位「大風吹」之亂，經過廟方多次協調之後才平息，最後蔣、侯坐在一起，柯、郭坐在一起，中間坐著廟方董事長，後續也引發各界議論。

蔣萬安3日出席公開活動時，被問到2日「大風吹」狀況，則直言葫蘆寺最重要的重點其實是祈福、是敬神，重點不是椅子、不是位子，「所以我想重點是大家都到了，昨天不管是侯市長、柯主席、郭董，大家共同的目標是希望國泰民安、風調雨順，也希望政黨輪替，能夠最大化民眾的福祉來努力。」

而針對外傳3日就是藍白合最後期限，侯友宜甚至喊出「火車過站就不等人」，時間也不等人，所以大家要快速面對問題，符合人民期待。蔣萬安也被問到「會不會擔心柯文哲不上車？」蔣則回應，最重要的其實雙方還是應該要誠意智慧善意，大家好好的溝通，「我想大家都共同的目標，希望政黨輪替，能夠創造最大化的民眾福祉，我想這才是最重要的。」