台中檢方查獲詐騙集團斜槓販售總統、副統總統連署書，1日發動搜索，查獲林男涉嫌向詐騙集團成員徐男以每份70元至100元不等收購鴻海集團創辦人郭台銘參選連署書逾百份，檢方訊後，今天依違反《總統、副總統選免法》等罪聲押禁見林、徐兩人獲准，另詐團徐姓成員請回。

中選會受理第16任總統副總統選舉連署書至11月2日截止，台中警方日前偵辦一起詐騙集團案件，赫然發現詐騙集團徐男涉嫌販售郭連署書給林男，台中地檢署檢察官賴謝銓指揮刑事局電信偵查大隊、台中市刑大及第二警分局1日晚間兵分多路前往兩人位於北區、南屯及太平等住處及公司等5處搜索，並拘提林、徐及另名徐姓詐騙集團成員，查扣電腦等證物。

檢警根據查扣的電子帳目資料追查發現，30歲林以60元至100元不等代價，向29歲徐購買近百份連署書。至於連署書是徐根據詐騙集團手上個資偽造？還是經過確實連署而來，目前檢警正釐清追查。

檢方2日晚間以林男等3人涉犯《總統、副總統選免法》之對連署人行求期約、交付賄賂或其他不正利益，為特定被連署人連署罪嫌，向法院聲押，法官裁定林、徐兩人羈押獲准，另名詐團成員則請回。