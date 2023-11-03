大陸女星Angelababy觀賞BLACKPINK成員Lisa演出的瘋馬秀後，包括微博、抖音等社群平台全遭禁言，就連代言品牌的宣傳影片也被下架，慘遭官方全面封殺，如今傳出官方早就給過時間讓她公開道歉，經紀人更是急忙在尋找下家。

Angelababy觀賞瘋馬秀遭封殺後，一段錄音檔在網路瘋傳，一名粉絲頻頻追問疑似的工作人員：「到底有沒有去瘋馬秀」、「為什麼不出來澄清」，對方聲稱：「國家管控的管不了」、「現在我們只能等，等能保持沉默」，由於態度消極，加上有時答非所問，讓粉絲質疑對方身分，甚至起了口角爭執，此外，有人爆料官方在爆發風波後，曾給過Angelababy和張嘉倪向大眾道歉的機會，不過兩人遲遲不肯發聲，最後慘遭封殺。

Angelababy傳出遭封殺後，經紀人就開始找下家。（圖／微博）

如今更有網友爆料，Angelababy的經紀人許久未更新微信朋友圈，團隊也已經沒再開工，根據以上跡象，推估經紀人已經在尋覓下家，屆時恐怕會帶走所有資源及人脈，即便Angelababy避完風頭後有望復出，旗下團隊早已經分崩離析，恐怕難回事業巔峰。