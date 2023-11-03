邊境解封1年多，交通部解除旅行業組團禁令，唯獨保留不能組團赴大陸旅遊，旅遊業抗多時，如今傳出有望在明年總統大選後解除。

旅行業今日盛傳，政府可能在明年農曆春節前宣布解除組團赴陸禁令，並在3至5月實施。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁證實，據可靠消息透露，政府最晚在明年3月1日解除禁團令。

據指出，實施點選在明年3月，一方面考量已不影響選情，又不把「爛攤」留給下一任。但大陸是否會同步放手讓陸客來台，則要視對岸的態度。