邊境解封1年多，交通部解除旅行業組團禁令，唯獨保留不能組團赴大陸旅遊，旅遊業抗多時，如今傳出有望在明年總統大選後解除。
旅行業今日盛傳，政府可能在明年農曆春節前宣布解除組團赴陸禁令，並在3至5月實施。
旅行公會全聯會理事長蕭博仁證實，據可靠消息透露，政府最晚在明年3月1日解除禁團令。
據指出，實施點選在明年3月，一方面考量已不影響選情，又不把「爛攤」留給下一任。但大陸是否會同步放手讓陸客來台，則要視對岸的態度。
邊境解封1年多，交通部解除旅行業組團禁令，唯獨保留不能組團赴大陸旅遊，旅遊業抗多時，如今傳出有望在明年總統大選後解除。
旅行業今日盛傳，政府可能在明年農曆春節前宣布解除組團赴陸禁令，並在3至5月實施。
旅行公會全聯會理事長蕭博仁證實，據可靠消息透露，政府最晚在明年3月1日解除禁團令。
據指出，實施點選在明年3月，一方面考量已不影響選情，又不把「爛攤」留給下一任。但大陸是否會同步放手讓陸客來台，則要視對岸的態度。
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