一名30歲男子因近來常覺疲憊而就醫，醫師問診後得知，男子近1個多月感染新冠肺炎加上流行性感冒，期間因擔心代謝不良，因此即使再累，都會去運動到全身是汗，引發橫紋肌溶解症，導致他排出紅色的尿液。醫師表示，橫紋肌溶解嚴重時需要送加護病房，一直沒好轉可能就須洗腎洗一段時間。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文表示，上述男子因為覺得總是疲憊、不舒服而來看診，並提及前一段時間確診，後來又得流行性感冒，之後不知為何感覺越來越累、越來越不舒服。

男子確診加感冒大概有一個多月了，看診中他突然提到「尿尿是紅棕色的」。陳榮堅聽到尿液為紅棕色，就擔心是腎結石或橫紋肌溶解症，趕緊安排抽血、驗尿等檢查，之後確定是橫紋肌溶解症，就趕緊收治男子住院，先給予大量的水分。

陳榮堅表示，經細問後得知，男子在他生病的這段期間，因為擔心代謝不好、汗流得不夠多，所以即便再累，仍持續運動，且運動到全身是汗，導致橫紋肌溶解症。他表示，橫紋肌溶解症若情況惡化，甚至需要送加護病房，一直沒好轉可能就得洗腎洗一段時間。因此，民眾感冒時運動僅需微微出汗即可，勿做過度激烈的運動，且要記得適度補充水分。

此外，義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑也曾分享，一名20幾歲女大生曾因每天狂做健身操，全身非常痠痛，之後尿液變成紅色，檢查確認是橫紋肌溶解症，原因是其運動量過高導致肌肉損傷，肌肉細胞被溶解、破壞太多，使得肌球蛋白進入血尿，並出現在尿中。他表示，橫紋肌溶解症會損傷腎臟功能，甚至造成急性腎衰竭，處理不當得終身洗腎。