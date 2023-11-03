70歲歌壇大姐大陳盈潔因教唆偽造有價證券罪被判處有期徒刑3年2個月，未料上月驚傳陳盈潔身體不適送醫，據知她不僅曾中風、失智，還突發急性腎衰竭、敗血病，雖她目前正在保外就醫，但音樂人好友許常德透露陳盈潔經濟狀況堪憂，擔心她沒有醫藥費可付，便在臉書宣布要發起一場「沒有陳盈潔的陳盈潔音樂會」，名為「破浪人生：許常德說唱會」。

許常德日前宣布，為了「不要讓陳盈潔落單」，將於11月12日在高雄舉行破浪人生說唱會，只限250位陳盈潔粉絲報名，若有其他歌手想來演唱力挺陳盈潔可以再跟他聯繫，今稍早他更發文表示：「先代陳姐謝謝大家沒有苛責她做錯的事，仍記得她的歌的美好，特別桃園龍潭女子監獄所有同仁，謝謝敏盛醫院第一時間接手，謝謝台北榮總團隊的全力以赴」。

許常德在直播中表示，活動報名不收費，只是想帶歌迷回顧陳盈潔的好歌，但若想實質幫忙陳盈潔，可以捐到陳盈潔大姊帳戶，大姊也表示未來會公開款項用途，讓大家知道自己拋磚引玉的善意沒有被浪費，而許常德也補充說，其實陳盈潔一直想再做音樂，但因身體狀況無法實現，先前聽她唱了副歌，之後會幫陳盈潔將整首歌完成。

而陳盈潔的另一位好友陳凱倫先前到醫院探望她，表示陳盈潔雖然臥床意識不清，但聽到有人叫她「盈姐」，都會睜開眼睛看對方，他更心疼表示，陳盈潔真的沒有外界想像複雜，心疼她現在病重又要扛大筆支出，「她現在住的洗腎重病房一天就5000塊房錢，還有一個24小時的大陸看護，負擔非常重。我把最近十天博命主持賺的錢拿了部分出來給她當『紅包』，充其量也只能繳幾天房錢。」