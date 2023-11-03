繼10月31日高雄市觀光局在曼谷成功辦理觀光行銷推介會，搭配領先全台的國際旅客團補計畫，引起泰國旅遊業者高度興趣。高雄隊更與高雄市議會康裕成議長及郭建盟議員於曼谷合體，1日拜會「泰國台灣商會聯合總會」（TTBA）洽談借助台灣政府在泰國的行銷管道及強大的台商通路資源，大力宣傳高雄國際觀光意象，吸引更多觀光客來高雄觀光旅遊。

高雄市觀光局攜手公協會代表及專業職人組高雄隊與泰國貴賓共同行銷高雄觀光。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市觀光局長高閔琳表示，台灣跟泰國的交流本就相當密切，而高雄更是台灣新南向政策重要基地。訪泰期間，市府觀光局代表團更攜手市議會，與康裕成議長、郭建盟議員一同拜會泰國台商總會，希望透過台商在地的力量，未來能促成「高雄曼谷雙城論壇」，並協助高雄與泰國各城市連結互動與交流；尤在泰國政府宣佈11/10起台灣旅客免簽的條件下，讓台泰、高雄與曼谷兩個城市在觀光旅遊、智慧城市、美食及文化節慶、宗教信仰、運動產業等多元面向能有更多深入交流的機會。

高閔琳局長率高雄隊與高雄市議會康裕成議長及郭建盟議員拜會泰國台灣商會聯合總會（圖片來源：高雄市觀光局提供）

高雄市議會議長康裕成指出，泰國台商總會的實力在世界台商總會內有目共睹，也曾到高雄參加世界年會，帶來很多優質會員及中小企業認識高雄；疫後高雄脫胎換骨、呈現嶄新面貌，並有許多國際企業進駐開發，歡迎泰國台商總會能盡快安排到高雄參訪投資，高雄市議會與市府團隊也會全力協助各項配套措施。

高雄市議會康裕成議長盛讚泰國台商總會實力堅強（圖片來源：高雄市觀光局提供）

泰國台灣商會聯合總會陳漢川總會長表示，台灣是泰國前四大投資國，許多台灣企業在此都是優等生，都是全泰前十大企業，泰國台商總會更是全球表現最好的台商會，擁有5000家企業會員；除協助台灣政府推動新南向政策，在台泰之間推動智慧城市與科技發表、農業、醫療、教育、慈善、宗教及國防等面向深度交流，未來也將鼓勵會員企業辦理海外員工獎勵旅遊、大型年會或產品發表會，首選到高雄辦理。

高雄專業職人團帶來全新高雄頂級手藝，驚艷泰國業者。（圖片來源：高雄市觀光局提供）

觀光局補充說明，疫後的高雄無論是觀光軟硬體建設、觀光亮點、陸續進駐的國際酒店、優質的旅宿服務、提供性別友善的旅遊環境及服務等均已到位；高雄已準備好迎接來自世界各地的遊客，也期待藉由推介會及拜會泰國的觀光單位，拓展更多泰國與高雄旅遊合作商機。此次泰國曼谷推介會，把高雄多元友善、熱情好客的旅遊氛圍，分享給泰國曼谷的旅遊業者。