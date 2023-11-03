繼10月31日高雄市觀光局在曼谷成功辦理觀光行銷推介會，搭配領先全台的國際旅客團補計畫，引起泰國旅遊業者高度興趣。高雄隊更與高雄市議會康裕成議長及郭建盟議員於曼谷合體，1日拜會「泰國台灣商會聯合總會」（TTBA）洽談借助台灣政府在泰國的行銷管道及強大的台商通路資源，大力宣傳高雄國際觀光意象，吸引更多觀光客來高雄觀光旅遊。
高雄市觀光局長高閔琳表示，台灣跟泰國的交流本就相當密切，而高雄更是台灣新南向政策重要基地。訪泰期間，市府觀光局代表團更攜手市議會，與康裕成議長、郭建盟議員一同拜會泰國台商總會，希望透過台商在地的力量，未來能促成「高雄曼谷雙城論壇」，並協助高雄與泰國各城市連結互動與交流；尤在泰國政府宣佈11/10起台灣旅客免簽的條件下，讓台泰、高雄與曼谷兩個城市在觀光旅遊、智慧城市、美食及文化節慶、宗教信仰、運動產業等多元面向能有更多深入交流的機會。
高雄市議會議長康裕成指出，泰國台商總會的實力在世界台商總會內有目共睹，也曾到高雄參加世界年會，帶來很多優質會員及中小企業認識高雄；疫後高雄脫胎換骨、呈現嶄新面貌，並有許多國際企業進駐開發，歡迎泰國台商總會能盡快安排到高雄參訪投資，高雄市議會與市府團隊也會全力協助各項配套措施。
泰國台灣商會聯合總會陳漢川總會長表示，台灣是泰國前四大投資國，許多台灣企業在此都是優等生，都是全泰前十大企業，泰國台商總會更是全球表現最好的台商會，擁有5000家企業會員；除協助台灣政府推動新南向政策，在台泰之間推動智慧城市與科技發表、農業、醫療、教育、慈善、宗教及國防等面向深度交流，未來也將鼓勵會員企業辦理海外員工獎勵旅遊、大型年會或產品發表會，首選到高雄辦理。
觀光局補充說明，疫後的高雄無論是觀光軟硬體建設、觀光亮點、陸續進駐的國際酒店、優質的旅宿服務、提供性別友善的旅遊環境及服務等均已到位；高雄已準備好迎接來自世界各地的遊客，也期待藉由推介會及拜會泰國的觀光單位，拓展更多泰國與高雄旅遊合作商機。此次泰國曼谷推介會，把高雄多元友善、熱情好客的旅遊氛圍，分享給泰國曼谷的旅遊業者。
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