美國前總統川普被控涉及的民事詐欺案今天在紐約開庭，川普的兒子艾瑞克和小唐納出庭作證時表示，他們沒有參與法官認定用來詐欺性操弄以浮報川普企業資產價值的文件。

川普目前在共和黨2024年總統大選提名戰中是呼聲最高的人選，他和兩個兒子小唐納（Donald Trump Jr.）、艾瑞克（Eric Trump）在紐約州被控誇大家族企業「川普集團」（Trump Organization）的房地產價值，以便獲取更有利的銀行貸款和保險條款。

路透社報導，艾瑞克和小唐納接連在紐約出庭，兩人均稱沒有參與這些令人懷疑的資產估值行為。川普的房地產帝國曾讓他飛黃騰達，如今可能因此案陷入困境。

川普2017年到2021年擔任總統期間，將公司事業交由艾瑞克和小唐納打理。

艾瑞克稱，他對於用來確保公司繼續營運的貸款及保險的財務報表根本不知情。

不過，隨著代表紐約州的律師艾默（Andrew Amer）出示電子郵件、視訊通話和其他證據，內容顯示艾瑞克在討論公司一些重要財產的財務估值，包括高爾夫球場估值方法改變，艾瑞克開始面露沮喪；他說，他不記得其中許多通訊內容。

他提到川普家族在紐約市以北的「七泉莊園」（Seven Springs）估值一事時說：「我當然知情，但我不認為我是主要涉事者，或甚至參與非常多。」

小唐納則怪罪公司內部和外部的會計師。他說：「這件事他們比我掌握更多資訊和細節。」

然而，法庭上呈交的證據顯示，在聲明向瑪澤會計師事務所（Mazars）提供的資訊精確無誤的文件上，艾瑞克和小唐納都有簽名。

曾任川普個人律師及「喬事人」的柯恩（Michael Cohen）日前作證表示，川普指示他們誇大曼哈頓川普大樓（Trump Tower）等資產的價值，以換取更好的融資條件，並浮報川普的淨資產。

川普否認有任何不當行為，且持續攻擊負責審理此案的法官恩格隆（Arthur Engoron）和提出指控的紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。

川普在社群媒體上寫道：「看到兒子們在政治迫害中受罪，我非常難過。」

小唐納昨天和今天發表溫和、時而自嘲的證詞，迥異於他在政治場合中咄咄逼人的形象。他離開證人席時，甚至對一旁的法庭素描畫家說：「把我畫得性感一點。」

川普和女兒伊凡卡（Ivanka）預計分別於本月6日和8日出庭作證。伊凡卡並非此案被告。