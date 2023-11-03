高雄市三民區澄清路、建國路三段口，今天（3日）上午9點，發生砂石車與機車擦撞事故，由梁姓男子所駕駛的砂石車，右轉過程未禮讓外側執行機車導致擦撞，59歲吳姓女騎士臉部、手部擦挫傷，於機車後座的87歲吳姓女騎士父親則多處挫傷、頭部撕裂傷意識不清，送醫搶救中。

根據砂石車行車紀錄器影像，砂石車行駛於澄清路上欲右轉建國路三段，過程中雖有打方向燈，但疑似未禮讓外側直行機車，且右轉未先駛入外側車道，加上大型車視線死角，因此擦撞到吳姓父女機車造成事故。

車禍發生後，吳女臉部、手部擦挫傷，所幸沒有大礙，而吳父則因年事較高，身體多處挫傷、頭部撕裂傷，送醫過程意識模糊，現正在醫院搶救中。

警方表示，經到場處理測繪，雙方酒測值為零，初步研判為梁姓男駕駛右轉彎未讓直行車先行，違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款 ，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰、右轉彎未先駛入外側車道，違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第4款 ，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰，詳細肇因將由交通大隊進一步分析研判。