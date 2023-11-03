高雄市民族國中共143名師生從1日起連續3天赴中、北部作校外教學，2日晚間入住苗栗縣頭份市尚順君樂飯店，至深夜先有26名學生出現腸胃道不適症狀，湧入附近為恭醫院急診室急救，3日上午又有23名學生赴為恭醫院求診。

苗栗縣政府衛生局獲報立即到院調查，這團師生2日中午曾在六福村用餐，晚間則在桃園縣石門水庫11份餐廳用餐，衛生局已採集檢體送驗，並通報桃園市及新竹縣衛生局協助赴餐廳稽查採驗，釐溝師生是否因食物中毒造成身體不適。

高雄市民族國中3級學生連同老師共143人，1日早上由高雄出發，先赴南投溪頭遊玩，2日上午，旅行團前到新竹縣六福村主題樂園遊玩，中午在村內金鳳樓中餐廳吃合菜，晚間則在桃園市石門水庫11份餐廳用晚餐，用完晚餐再驅車抵達頭份市尚順君樂飯店過夜。

2日晚間，先是有部分同學出現胃腸道不適，至23時30分共26位同學出現腸胃道不適症狀，由老師陪同帶隊前往附近的為恭醫院急診室求診，26名同學共同症狀為肚子痛、噁心、腹瀉及拉肚子，為恭醫院兒科醫師林俊松評估過後啟動大量傷患模式因應，對同學們治療處理。

其中，23名同學經在急診室接受林俊松治療後，於3日上午陸續返回飯店休息，但是接下來，陸續又有其他23位同學感到腸胃道不適前往為恭醫院急診室就醫，一度造成為恭醫院急診室達滿床狀態，為恭醫院醫護人力全部投入照護學生。

苗栗縣衛生局接獲為恭醫院通報，上午派員前往醫院採集檢體並做初步調查，根據師生用餐場所，通報給新竹縣及桃園市衛生局採取處置，以釐清學生身體不適原因。