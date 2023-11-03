黃金博物館迎來19週年館慶，館方將在明（4）、後兩天舉辦「金彩樂遊趣」系列活動，除了集章摸彩外，在活動當天穿著指定「dress code」到場打卡也可以兌換限量精美小禮，另外也邀請在地藝文團隊演出，歡迎民眾前來同樂。

黃金博物館說，此次館慶系列活動包含「黃金寶藏獵人」集章活動、「隱藏任務—阿金伯出沒」與在地藝文演出。「黃金寶藏獵人」集章活動，邀請民眾收集園區內各館舍紀念戳章，憑集章DM可於遊客中心兌換一次摸彩機會，每日共有200個獎項，獎品為本館神秘文創小禮，送完為止。

「隱藏任務—阿金伯出沒」，則邀請民眾裝扮小礦工，活動期間只要穿著卡其色衣服與深色靴子兩項「dress code」到博物館參觀，並與遊客中心阿金伯塑像合照打卡，標記黃金博物館粉絲專頁，經現場工作人員確認後，就可以於遊客中心兌換「礦山雨季小禮」1份，每日計50份。

黃金博物館說，明天也將邀請瑞芳在地藝文團隊「弗莎巴西打擊樂團」進行巴西鼓踩街演出，歡迎民眾參與館慶，前來同樂。