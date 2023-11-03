2024總統大選藍白合陷入僵局，民眾黨稍早稱國民黨有提供新方案，隨後柯文哲在臉書公布內容，指國民黨主席朱立倫提出兩個建議，一是按照日本請所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，二是德國模式、納計政黨支持度；但柯強調自己仍堅持全民調，惟願意進一步退讓，民調結果在誤差範圍就算他輸。柯也大吐口水，直言自己為在野整合一再配合、妥協、退讓，反而讓民眾黨失去了當初信仰。

柯文哲今（3）日在臉書發文提到，民眾黨內部針對藍白合進行內部會議，期間不斷討論、理性辯證，赫然發現過去兩個月以來，為了促成在野整合，「我們逐漸失去自我」；從號召支持者與中間選民，無論成敗、義無反顧地拚一次，到只把2024政黨輪替設定爲唯一的目標，於是一再配合、妥協、退讓，反而失去了當初信仰的價值。

柯文哲強調，自己參選不只要達成政黨輪替，更要「 改變台灣的政治文化」，民眾黨希望政治能重新讓人民相信本就應該相信的價值，相信政治可以清廉、勤政、帶來幸福，相信理性、務實、科學可以帶台灣走出新的方向，擺脫傳統政治裡種種為人民所詬病的陋習。

對於政黨理念，柯文哲認為，如果到最後無法達成政黨輪替，還犧牲了價值，那麼民眾黨的參選，只會讓台灣繼續停在原地、讓希望改變的選民徹底失望。