【全程字幕】國民黨新方案曝！柯文哲「一理由」拒絕 喊：誤差範圍內「贏也願當副手」 @ChinaTimes

藍白合進入政黨協商，民眾黨總統參選人柯文哲今(3日)中午在臉書透露，昨(2日)國民黨黨主席朱立倫和他通電話，提出費心研擬新方案，採用日本與德國模式，但他認為「更像是縮小版的開放式初選」，因此主張用全民調，但雙方對比是在誤差範圍內，那麼無論勝負，都會禮讓，接受擔任副手。而他今下午13時也出面說明。

柯文哲在記者會中提到，還是感謝朱主席提案，只是說新方案由國民黨69位立委參選人跟民眾黨11位立委參選人投票決定，「我看到想一想都覺得太奇怪」，不管結果怎麼樣，民眾黨會繼續前進。是否給國銀黨期限回答?柯回，台灣民眾黨繼續前進，剩下國民黨自己去考量，國民黨要達成決策很明顯比民眾黨慢很多，我們1小時可以決策，國民黨沒這麼快，「火車開走不理你，我不會講這種話，看他們怎麼談，不會要他們在今天答覆，他們決策速度比較慢」。

媒體詢問何時要二次會面?柯文哲說，這是侯友宜給最後通牒，今天臨時開核心會議，這是最後答覆，不管結果如何，民眾黨會繼續努力，往目標繼續努力。

柯文哲在臉書談到，朱立倫提出了日本與德國模式，其中日本模式是請所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，選出他們認為可以代表在野的總統參選人，輸的當副手。但他直言，這個方案更像是縮小版的開放式初選，且此次國民黨提了69位參選人、民眾黨11位，其實不用投票，就已經預知結果。而德國模式則是納計政黨支持度，更為複雜、也排除了絕大多數沒有黨派的中間選民。