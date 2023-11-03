劫殺舟山漁船6人沉屍海底特大命案，逃亡35年落網2凶一審判死。圖為當年受害浙岱漁6141船擱淺在舟山摘箬山島。（人民網／舟山公安提供）

大陸官方微信公眾號「舟山法院」消息，浙江省舟山市中級人民法院2日下午宣判蔣四興、薛三元搶劫殺人刑事附帶民事訴訟案。被告蔣四興、薛三元均以搶劫罪判處死刑，剝奪政治權利終身、併處沒收個人全部財產、追繳兩被告搶劫所得贓款7000元（人民幣，下同），賠償6名被害人親屬各項經濟損失共計155萬元。

法院審理，1987年初，被告蔣四興、薛三元為償還賭債，合謀搶劫殺人劫取漁船財物。

經物色作案對象後，兩被告於同年3月17日傍晚，攜帶摻有安定藥物的白酒、榔頭等作案工具，到寧波市新江橋附近碼頭，以運魚貨為由騙雇被害人王某等6人駕駛自營船舶出海。

上船後，按事先分工，被告蔣四興在臥艙內陪船員聊天、勸喝白酒，被告薛三元則在駕駛艙以聊天為名看守駕船人。船從寧波甬江順流出海，待船員深夜熟睡，兩被告人會意後同時分別用榔頭錘擊入睡船員及駕船人共6人，隨後使用纜繩將6名被害人捆綁並連接石柱、鐵錨，沉入舟山市定海區老塘山與金塘島之間海域，致6名被害人死亡。兩被告共劫得現金約7000元，清理現場後，駕駛涉案船舶逃離，途中船舶觸礁擱淺於舟山市定海區摘箬山島火油坑灘塗。次日凌晨，二人棄船上岸，後乘坐航船逃離舟山。2022年9月7日，公安機關將蔣四興、薛三元抓獲歸案。

法院審理認為，被告蔣四興、薛三元經預謀，採用故意殺人方式劫取他人財物，並致6人死亡，兩被告的行為均構成搶劫罪。兩被告有預謀地殺人劫財，主觀惡性極深，犯罪手段特別殘忍，犯罪後果特別嚴重，社會影響極其惡劣，依法應予嚴懲。其犯罪行為給附帶民事訴訟原告造成經濟損失應依法予以賠償。法院遂依法作出以上判決。

被害人親屬、群眾代表、新聞媒體旁聽案件宣判。