國民黨總統參選人侯友宜針對藍白合喊「火車過站不等人」，民進黨發言人張志豪反問侯友宜，國民黨及民眾黨黑金貪腐人士都上車了嗎？

張志豪說，如果這些人全都上車，藍白合這班列車就是集合所有包括像苗栗鍾東錦、台中顏清標、雲林張榮味、台南李全教、花蓮傅崐萁等涉貪人士的「黑金貪腐列車」，難怪侯友宜急著說火車過站不等人。

張志豪表示，侯友宜曾大喊反黑金復辟，柯文哲老是嘴上喊清廉，但藍白兩黨貪贓枉法人士層出不窮，可說是罄竹難書，國民黨執政的行政院秘書長林益世貪腐並不是個案，凸顯國民黨長期以來的貪腐文化和共犯結構，只是國民黨貪腐共同體的冰山一角。

他說，國民黨涉貪議長，如雲林縣議長沈宗隆、澎湖縣議長劉陳昭玲等人，到過去涉貪的立委廖國棟、陳超明及林文瑞，甚至前南投縣長李朝卿涉貪遭判高達450年又4個月刑期，還有傅崑萁等牛鬼蛇神，請問侯友宜，這些人都上車了嗎？

張志豪指出，根據司法院針對直轄市政務人員及公務員遭懲戒統計，台北市柯文哲任內共有155位，新北市朱立倫、侯友宜二任市長共331名，甚至朱立倫8年新北市長任內，共有108名官員涉貪遭起訴，其中有75人是中高階主管，而這8年督導政風、警政的副市長就是侯友宜。

他說，侯友宜市長任內也縱容愛將石碇區長李浩榕涉貪長達12年，當國民黨及民眾黨大談「藍白合」，但合起來的貪腐人數，令人瞠目結舌。

至於柯文哲，張志豪表示，包括金門縣長陳福海賄選定讞、判刑十個月，愛將高虹安涉詐領立委助理費遭起訴，競選辦公室幹部陳亞麟在枋寮鄉長任內因涉貪遭起訴以及民眾黨的「十二門徒」，甚至柯文哲市長任內縱容勞動局長陳信瑜，也是一堆涉貪人士。

他表示，當侯友宜宣稱不要錯過這班藍白合列車，是在告訴大家國民黨及民眾黨現在要一起上車、共乘這班「黑金列車」。