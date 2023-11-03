高收入就會快樂嗎？一名網友分享，朋友年薪破百萬，卻因為工作壓力大與房貸，而感到很不快樂，讓他很好奇都已經賺這麼多錢了，怎麼生活還是很痛苦，貼文引起網友討論，不少人坦言高收入跟心靈富足根本是兩回事，另有網友也說，他前一份工作年薪110萬，但工作壓力很大，導致他很厭世，後來辭職轉戰國營，薪水砍半，但是生活快樂很多。

一名網友昨在PTT上分享，有一個朋友的年薪破百萬，但是工作壓力很大，而且礙於高額房貸的原因，還無法直接離職，因此雖然賺了很多錢，但每天都活得很痛苦，讓他突然很好奇，真的有人會年收破百萬，但很痛苦嗎？

貼文引起網友們討論，「你想賺得多又想不辛苦 哪有那麼好」、「有時候錢多了，壓力自然也就會大起來」、「擁有越多越有煩惱」、「高收入跟心靈是否富足，這根本是兩回事」、「百萬年薪還不是住20坪鳥籠，扛著千萬房貸？」

其中一位網友留言表示，他上份工作年薪約110萬，工作壓力不小，導致他每天都很厭世，甚至來會幻想在睡夢中，突然心肌梗塞或中風，這樣就不用起床去工作，因為他以前的直屬上司很情緒化，只要被他抓到犯一點錯，就會被狠狠罵一頓，後來他受不了離職了，改去國營事業上班，雖然薪水少了一半，但真的快樂很多。