民眾通報杜告犬在街頭遊蕩。（新北市動保處提供）

動保人員在公寓頂樓捕獲杜告犬。（新北市動保處提供）

今年3月間杜告犬咬傷博美犬。（新北市動保處提供）

今年3月間新北市板橋區發生阿根廷杜告犬咬傷博美犬案件，當時新北市動保處以未依規定繫繩、戴嘴套且為累犯，開罰61歲羅姓飼主30萬元並沒入犬隻，但飼主拒繳罰款且緊閉門戶拒絕配合。9月底動保處接獲通報，該隻杜告犬無人看管在街頭遊蕩，立即派員將犬隻捕獲帶回安置，並再重罰羅姓飼主48萬2500元罰鍰。

據了解，羅姓飼主從事資源回收業，多次被檢舉未替飼養的杜告犬繫牽繩外出，3月間更發生民眾帶博美犬外出散步，博美犬遭該隻杜告犬攻擊咬傷。動保處表示，事後已對羅姓飼主開罰並多次前往飼主住處執行沒入杜告犬，但飼主將犬隻藏匿家中，大門緊閉不願配合。

今年中秋連假期間，民眾發現該隻杜告犬獨自在板橋中正路上遊蕩，立即通報動保處，動保人員立即前往執行沒入，街頭與杜告犬展開追逐，最後杜告犬跑到公寓頂樓無處遁形，動保人員才順利將牠捕獲，帶回安置。

動保處指出，羅姓飼主已連續違反《動物保護法》攻擊性犬隻未配戴安全防護措施、未完成寵物晶片轉讓登記、未為寵物絕育，以及違反《動物傳染病防治條例》未施打狂犬病疫苗，且經勸告後仍未改善，之前3次分別開罰3萬元、7萬5000元、30萬8000元，此次開罰48萬2500元 總計94萬8500元罰鍰。

動保處表示，公告危險性犬隻包括比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬等6項品種，依《動物保護法》第20條第2項規定，具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施。該隻沒入的杜告犬暫時由動保處安置，後續將另覓合適的飼養人辦理認養。