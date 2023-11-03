美系外資表示，義隆第三季營收35億元，季增加15%、年增加24%，其中，急單增佔第三季總營收的20%。義隆預估，第四季營收落在29~31億元，若以中間值來算，季減少14%、年增加53%，營收相較第三季減少主要是因為義隆預計第四季急單量少於第三季，市場需求恢復正常季節性。

至於AI PC，美系外資表示，主要可以分為兩種格式，即帶雲端AI功能(帶AI的PC Copilot等功能)和邊緣AI PC(具有AI功能的微處理器)，預計到2024年，前者的滲透率可能會達到20~40%，但邊緣AI PC的滲透率，義隆則預估恐低於5%。

美系外資表示，就PC相關半導體來說，目前整體市場狀況正在好轉，除譜瑞-KY(4966)外，上半年已經有看到大規模的補貨潮，只是，目前還沒看到終端明顯的復甦。目前美國PC通路庫存已經比新冠疫情爆發前水準高出10%，相關個股獲利預測已不再處於低谷，因此，預期近期股價會有一些上漲空間。但在相關半導體個股中，仍僅有瑞昱給予加碼評等，主要是因毛利率風險已經降低，且網路產品將可望在第四季到明年第一季回溫，加上2024年、2025年迎來傳輸規格升級商機。