疫後桃園機場捷運運量回升，近期各縣市政府聯手推出通勤月票，使得通勤人潮劇增，市府向中央提出80多億元的增購列車計畫，市長張善政昨表示中央僅回「考慮」，而國民黨總統候選人侯友宜更喊話，中央要有自己人才好做事，該番言論引起綠營不滿。張善政今澄清，只是盼中央能加快速度，另也透露中央有意將產權移轉，雙方目前正在協商中。

桃園機場捷運目前有11輛直達車、20輛普通車，為因應通勤人潮攀升，市府提出增購列車計畫，欲增購4輛直達車、11輛普通車，經費高達80多億元。市議員李宗豪表示，自己曾於5月質詢桃園捷運公司並詢問列車數是否充足，當時桃捷公司回應一般車與直達車數量仍足夠，尚無購車需求，而基北北桃、桃竹竹苗通勤月票上路後運量大幅提升，才衍生增購列車的需求。

李宗豪批評，這期間才短短幾個月，怎能怪中央遲不答應，且增購列車經費高達80多億元，市府應提出運量數據再去向中央爭取，而非說侯友宜上任後就會有車廂。市議員呂林小鳳則關心，機場捷運的產權還是歸屬中央，但桃園明明已有設立桃園捷運公司，要求儘速將產權移轉回市府。

市長張善政澄清，自己並沒有說中央不支持，只是說一直還沒有答應、還在考慮，昨天致詞的言下之意是希望中央能加速處理，先前也曾與行政院副院長鄭文燦協調，他曾任桃園市長，相當了解機捷的問題，因此態度應該是正面的，鄭文燦現在入主到行政院，盼他能在行政院幫忙推一把。

張善政坦言，通勤月票上路後，機捷的乘客大幅增加，市府已經盡可能地調整，讓班次變得比較密集，但尖峰時間還是沒辦法滿足所有乘客的需求，市府不是沒有增加班次，而是已經把所有的列車能量都已經用上，但卻仍有不足的情形，這個問題將來在國際機場完全復甦後會更加明顯。

張善政另也透露，自己上任後交通部就曾表達希望將產傳移轉給市府，但財務計算非常複雜，由於機捷未來若干年還會持續虧損，倘若移轉後就會變成市府需要負擔，但市府的資產也會因此增加，財務上有虧損也有增加，究竟要如何移轉才能平衡、才對雙方公平，市府會精打細算，目前還在協商中。