新竹縣敬老愛心卡使用範圍再增加，8月1日起開通使用於台鐵之後，11月8日起新增日豪客運1250新竹－桃園機場國道客運路線，是目前第1條由新竹轉運站直達桃園國際機場第1、2航廈的客運，為全年無休、24小時服務路線。

現行竹縣敬老愛心卡可使用範圍包含客運、計程車、台鐵，其中客運部分與縣府簽約共有6間業者，包含新竹客運、金牌客運、國光客運、中壢客運、苗栗客運及科技之星，目前除國光客運行駛新竹／竹東－台北國道路線之外，8日起再增加日豪客運新竹－桃園機場國道客運路線。

新竹－桃園機場國道客運路線行駛停靠站包含：新竹轉運站、公園站、2分局、馬偕醫院、清華大學、陽明交大光復路、桃園機場第2航廈、桃園機場第1航廈。票價部分，長者及身心障礙者皆以半票計算，目前票價為73元至75元不等，持敬老愛心卡搭乘可全額自每月縣府發放500點的點數扣抵。

楊文科表示，縣府與日豪客運簽定的新竹－桃園機場國道客運路線（1250），民眾搭乘時，毋須轉乘交通工具，可以一票直達目的地。為鼓勵長者及身心障礙者走出戶外，新竹縣政府致力推廣使用敬老愛心卡搭乘大眾運輸工具，以達到社會參與、健康促進及活躍老化之政策目的，此次擴大至國道客運路線，期望能使竹縣敬老愛心卡更加便利。