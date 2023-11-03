中職「台灣大賽」4日登場，拿下全年戰績第1的味全龍上午在天母棒球場做最後備戰，被問到首戰先發投手人選，總教練葉君璋僅透露名字是「3個字」，認為這是很單純的選擇題，另外他也點名王維中、林凱威對球隊很重要。

龍隊握有布里悍、鋼龍雙王牌，翻開2人數據由誰扛先發都是合理選擇，葉總認為，看桃猿與統一獅季後挑戰賽賽，結果也與例行賽呈現出來的數據不同，例行賽參考數據不是最重要，「就是誰放前後對球隊比較有幫助，沒有去想對戰。」

最後一位洋投選擇由伍鐸、錡龍2選1，最後由伍鐸勝出，除了角色考量外，葉君璋也直言，去年季後挑戰賽割捨掉他，對他不好意思，「我覺得這幾年伍鐸對球隊貢獻很大，這是給他的尊重，他的經驗對球隊幫助很大，但也不是代表錡龍不好。」

教練團設定伍鐸是可先發、後援的活棋，預計扛第3或4戰先發，前2戰則是在牛棚待命，徐若熙也是定位在先發。葉君璋也特別點名王維中、林凱威2位牛棚大將，「他們都很認真的在調整，希望總冠軍賽能幫助到球隊，他們的年紀也比較成熟，會是很重要的角色。」

龍隊重返中職一軍第3年就打進總冠軍賽，隨著大賽逼近，葉總也發現球員們似乎也開始有些緊張，「我覺得會是關鍵，重點在於緊張狀況下有沒有辦法控制自己，把自己想做的事情做好。是好是壞還不知道，只能說對明年一定是好事。」

葉總也以自己以前考駕照為例，他說自己當時是考手排車駕照，練習時車還開到別的車道，駕訓班教練認為他應該不會過，讓他更緊張，考試時教練把他安排在第2位，最後還是順利考過了，只因為沒打方向燈被扣分，「緊張這種事情說到底，跟結果有多大差別真的要看個人。」