國民黨、民眾黨為了總統人選要用全民調、或民主初選談不攏，進入政黨協商階段仍無結論，而國民黨總統參選人侯友宜陣營傳出已喊「談判期限到今天（3）日止」、侯本人也說「火車不等人」。國民黨主席朱立倫昨晚再拋2項新方案，民眾黨主席柯文哲仍堅持全民調，但稱若自己在誤差範圍內，即使贏了也願當副手。朱下午最新回應，除詳細解釋所提「最新民調提案」內容，也強調藍白合沒到最後期限，「火車根本還沒到站」。

本報日前獨家揭露，侯友宜上月31日與柯文哲、朱立倫私會後撂話，稱3日就是藍白合協商最後期限，過了就不用談。2日侯友宜被問及此事，僅回應「火車過站就不等人，時間也不等人」，並未明確否認此事，也讓外界認為今日就是最後期限。

朱立倫今臨時舉行記者會表示，三天前星期二的晚上，包括侯市長、柯市長在景美見面的時候，談到有關於總統、副總統人選的方法，認為原來的民主初選、全民調不要再談了，不要回到原點，應想出新的辦法，柯文哲希望國民黨這邊提出新的辦法，就我們智庫、學者專家提出的兩個辦法，先跟大家說明。

朱立倫稱，日本自民黨一黨獨大，裡面有很多派系，決定黨的總裁，日本總理的方式，是採用的黨員投票占1/2、國會議員也占1/2，日本這個方式執行幾十年，聲望高的、小的派系也能獲得大家支持，不是大的政黨、大的派系就一定能贏。

此外，朱立倫還提到，我們尊重民眾黨用民調方式取代投票方式，侯柯配對賴蕭配、柯侯配對賴蕭配占1/2、另外包括國民黨、民眾黨、非兩黨的朋友，約85、86人進行不記名投票，小雞需要最強母雞，小雞也希望跟母雞一同作戰，我們也接受民眾黨舉辦投票、國民黨支援，這也占1/2。

朱立倫還解釋另外一個針對多黨政治、聯合政府的選拔方案，符合自己跟民眾黨的第三波政治改革想法，一個憲政團隊式，效仿德國式的一種準全民調，分別為侯柯配對賴蕭配、柯侯配對賴蕭配占1/2，國民黨跟民眾黨的政黨支持度占1/2。

朱立倫稱，柯文哲昨天也詢問幾件事情，首先是民調怎麼做？我們請長期做民調的主流媒體，選幾家來做，手機、市話比例我們尊重，我們希望用公開透明的方式，來推動未來第三波政治改革、聯合政府。柯文哲對日本式比較有興趣，如果今天是不計名、秘密投票，小雞會選擇最適合團隊的母雞，柯原本還請他說服國民黨的團隊，自己和侯友宜通話後。侯表示「尊重黨中央、尊重智庫學者，不要再回到過去的方式，我們將大部分投票，用民調的方式取代。」

朱立倫強調，自己和侯友宜絕對沒有說今天是藍白合最後截止日，我們希望秉持原來的共識，不要回到原點去討論全民調跟民主初選，希望柯文哲跟所有好朋友靜下心來，要莫忘初衷。國民黨絕對不是為了贏過柯文哲、贏過民眾黨，而是為了第三波改革、兩岸和平、讓民眾安安心心過好日子。

有記者再次詢問，新方案有跟侯友宜、侯競辦執行金溥聰提過嗎？朱立倫指出，在三巨頭會議就跟另外兩人討論過，在電話中也有跟侯、柯二人提過，我有請大家好好思考。國民黨跟民眾黨有很多主戰派，自己昨天滿心期待，但還是有困難，大家之後再好好想一想，「火車根本還沒到站」。

針對柯文哲願意在全民調退讓，朱立倫回應，統計都有誤差，教授會講那都是沒有意義的，自己請各大媒體做侯柯PK賴蕭、柯侯PK賴蕭，大家去做民調出來，就會有答案了，統計上明顯會贏的情況，我們當然要參照先進國家的方式，不能只看民調，小雞的選擇也很重要。朱在發表談話時3次說出「柯主席也辛苦」，強調國民黨與民眾黨都有很多主戰派，會有很多不同想法，所以還是秉持決心跟耐心，一定能夠換位思考。