近期大陸一股年輕人「蹭老式消費」風潮正在興起。包含年輕人跨界報名老年旅行團，跟著大爺大媽去旅遊；上班族在社區助老食堂用餐，甚至「00後」也到老年大學跟長輩一起上興趣班等，或是有些年輕人逛商場只去B1B2等話題近日相繼登上大陸熱搜，讓不少年輕網友直呼真實。

有些大陸年輕人認為不是壞事，覺得這是因為年輕人消費觀轉向理性，不再被消費主義裹挾。就有民眾說，現在針對年輕人的消費陷阱太多了，就連塑膠袋被印上吸引年輕人的潮趣文字，每個都能多賣兩元錢，無形中這些花裡胡哨的商品增添了不少生活成本。

同時越來越繁雜的規格、品類，其實也造成了選擇和使用上的障礙，「認為年輕人消費習慣的轉變，是在追求一種返璞歸真的生活方式，追求物有所值。」

但也有人擔心年輕人搶占資源。67歲的張阿姨說，年輕人確實有提升自我的需求，日常生活也需要便宜又健康的就餐環境，但如果都到專門為老年人設置的課堂、餐廳，肯定也會擠壓老年人的資源和空間。