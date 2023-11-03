先前義大利曾發生乘客錯過出發時間，慌張跑到碼頭邊要求郵輪停下的誇張事件，沒想到類似的行徑竟然也在澳洲坎培拉上演，一名女子被目擊到在機場跑道上，朝著一架正要起飛的班機大聲喊叫，要求機師停下來讓她登機，所幸這起事故沒有釀成任何人員傷亡，該女子隨後也遭到警方逮捕。

綜合澳洲媒體報導，這起離譜案例發生在本月1日，當時澳洲連接航空（QantasLink）一架國內班機正要從坎培拉機場起飛，前往約1000公里外的阿得雷德（Adelaide）。不料正當飛機準備滑向跑道時，一名女子卻越過安檢人員，朝飛機直衝過去。

在場有不少旅客目睹這一幕，稱該女子先是大叫，接著在飛機前方跳了幾下，試圖引起機師的注意。機師發現後，趕緊將引擎熄火，並聯絡機場保安人員，把嘗試「攔飛機」的女子帶離。整起事件導致機場暫停起降10分鐘。

警方表示，該女子被指控「違法闖入管制區域」以及「攜帶少量大麻」2項罪名。

類似的事件也發生在今年7月，泰國一名旅客因為發現自己的行李遺留在機場，竟要求正要起飛的班機「返航」。空服員解說無效後，該班機只好回到登機口，讓保安人員將這名旅客請下飛機。