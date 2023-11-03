以色列今天表示，以國代收的巴勒斯坦人稅賦資金，會依例繼續轉帳給約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府，但會扣下要付給武裝團體哈瑪斯治下加薩地區的資金。

以色列與加薩的哈瑪斯（Hamas）武裝分子交戰之際，以國內閣為了是否轉移這筆款項掀起辯論。以色列內閣表示將扣留這筆資金，以抵消巴勒斯坦自治政府向巴勒斯坦武裝分子和其家屬支付的津貼。

西方國家支持的巴勒斯坦自治政府在約旦河西岸行使有限自治權，但不治理加薩，其對手哈瑪斯在2007年一場短暫的內戰中奪取了加薩的控制權。

目前巴勒斯坦自治政府仍須支付薪資給數以千計的加薩地區公務員；自治政府協助支付加薩的公共部門薪資和電費。

根據臨時和平協議，以色列代理巴勒斯坦方面徵稅，通常會在以國財政部長批准後，每月將稅款轉匯巴勒斯坦自治政府，最近一次轉匯原訂於10月底執行。

以國財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）拒絕轉出這筆資金，並指責巴勒斯坦自治政府支持「納粹恐怖組織哈瑪斯的可怕屠殺」。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）則呼籲撥放這筆資金，以幫助動蕩的約旦河西岸恢復穩定，但史莫崔赫反對葛朗特的主張。自哈瑪斯10月7日突襲以色列以來，約旦河西岸地區的暴力事件激增。

以色列內閣最後宣布，稅收款項將繼續轉給巴勒斯坦自治政府，但將排除要給加薩地區及武裝分子和其家屬的資金。路透社報導，這樣的結果似乎是在兩位部長的訴求間取得妥協。

巴勒斯坦自治政府對此未立即發表評論，但過去曾拒絕接受稅收轉帳遭刪減。

據估計，巴勒斯坦自治政府將其預算約30%用於加薩，也支付加薩的醫療和社會援助計畫費用。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今天稍早表示，加薩正面臨「種族滅絕的屠殺戰爭」，要求以色列立即停止攻擊並釋放囚犯。他同時譴責以色列和哈瑪斯殺害平民的行為。