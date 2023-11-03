洛馬成功測試「愛國者3型」（PAC-3）增程飛彈

瑞士已簽約，加入採購洛克希德馬丁（Lockheed Martin）最先進「愛國者」（Patriot）防空系統的行列。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）2日報導，雖然製造商洛馬宣布了這消息，但並未具體說明瑞士採購「愛國者3型」（Patriot Advanced Capability-3，PAC-3）防空飛彈系統的數量。然而，美國國務院先前已批准了一些請求。

事實上，瑞士已有愛國者飛彈防禦系統，先前這個歐洲中立國獲准以約7億美元（近226億台幣）的代價，採購多達72 枚「愛國者3型」（PAC-3）增程飛彈，而最近一次批准是在 2022年。

據瑞士軍方聯邦國防採購辦公室（Armasuisse）10月31日宣布，10月30 日簽署的合約是五角大廈「對外軍售」（Foreign Military Sales，FMS）流程的一部分。而洛馬在官網上提供的資訊顯示，PAC-3已證明，能與終端高空防禦飛彈（Terminal High Altitude Area Defense，簡稱THAAD或薩德）系統、美國陸軍的整合式防空及飛彈防禦戰鬥指揮系統（IBCS），還有F-35整合。

當美國、德國和荷蘭提供「愛國者」飛彈防禦系統，以防守烏克蘭領空時，它成了全球矚目的焦點。據烏克蘭部隊說，「愛國者」曾成功攔截俄羅斯號稱無敵的「匕首」（Kinzhal）高超音速飛彈。不過，這引發了外交風暴，莫斯科駁斥這些說法，斥為無稽之談。

由於俄羅斯侵略烏克蘭，無論是「愛國者3型」，或是F-35戰機的銷量都飆升。例如，美國國務院9月已批准，可能以估計約40億美元（近1,290億台幣）的代價，出售波蘭整合式防空及飛彈防禦戰鬥指揮系統。

五角大廈說，北約盟國波蘭為了升級防空系統，已在第二階段採購案中，要求買入「低層防空與飛彈防禦用感測器」（LTAMDS）雷達，還有「愛國者構型3+」（Patriot Configuration 3+）系統等裝備。

除了採購外，要求部署「愛國者」，以加強安全的國家最近也有增無減；例如，美國的堅定盟友約旦10月底也要求華府提供這款防空系統，以在區域緊張和戰鬥加劇期間，支援邊境防禦。由於俄羅斯攻打烏克蘭強力「促銷」，加上中東戰爭加劇，繼洛馬的F-35大賣後，如今「愛國者」也成了炙手可熱的軍備。