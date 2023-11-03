本土天王吳宗憲的兒子鹿希派（吳睿軒）去年與模特兒水兒分手，近日傳出有新歡，改戀上17人氣直播主盧鼎惠「鼎惠惠」，傳聞兩人交往半年，已進展到同居階段，還指兩人好事近。今(3日)吳宗憲索性曬出和兒子與準兒媳的三人合照，詢問他是否滿意兒子女友，吳宗憲大方說對鼎惠惠印象好，「難得有我喜歡的」，對兩人發展樂觀其成。

鹿希派出道以來一舉一動都備受關注，先前他曾為舊愛水兒嗆台北市政府引發爭議，讓吳宗憲一度氣到要讓兒子退出演藝圈，鹿希派退出爸爸的公司後，改由自己名義復出接案，2021年底卻爆出涉嫌呼麻，最後檢察官因驗尿結果為陰性予以不起訴處分。近日吳宗憲因不捨台南美食牛肉麵熄燈，花了4000萬買下經營權，並宣布交由兒子打理。

吳宗憲分享與鹿希派、鼎惠惠的合照。（圖／翻攝自吳宗憲 Jacky Wu臉書）

近日，鹿希派傳出有新歡，和「初戀系校花」鼎惠惠被拍到約會，吳宗憲第一時間表示一頭霧水還不知情，今兒子似乎終於帶女友見家長，吳宗憲稍早在臉書曬出認證照片，逗趣寫下：「哇厲害啦，可愛的盧小小」，似乎大方同意兒子新戀情，也引來粉絲祝福道賀。

被問及是否滿意兒子女友，吳宗憲回應：「可以去看我臉書、IG，很不錯的呦。」也對兒子女友頻稱讚，「對她印象很好啊，很乖的女孩子。難得有我喜歡的。」至於是否會催婚？吳宗憲則笑說：「拜託才幾歲。」對25歲兒子的終身大事順其自然。

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