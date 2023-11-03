針對SRF發電廠入園爭議延燒，國民黨桃園市議員、立委第二選區參選人涂權吉3日公開會議紀錄，強調進駐案皆由經濟部長王美花強勢主導。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

針對SRF發電廠入園爭議延燒，國民黨桃園市議員、立委第二選區參選人涂權吉3日公開會議紀錄，強調進駐案皆由經濟部長王美花強勢主導。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

針對SRF發電廠入園爭議延燒，國民黨桃園市議員、立委第二選區參選人涂權吉3日公開會議紀錄，強調進駐案皆由經濟部長王美花強勢主導。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

3間固體再生燃料SRF發電廠將進駐桃園觀音，地方強烈反彈，要求撤銷入園許可，爭議持續延燒，桃園市政府預計下周與經濟部討論應對民意措施。當初中央「推薦入園」遭質疑黑箱，國民黨市議員、立委第二選區參選人涂權吉今公開會議紀錄，強調進駐案皆由經濟部長王美花強勢主導，面對反彈卻大轉彎稱「只是推薦」沒強制力，揭開王美花與民進黨政府甩鍋話術。

觀音3間SRF發電廠目前已有2間動工，地方民代與居民接連在4場說明會中抗議，認為觀音已不能再承受煙囪與汙染，現發起萬人請願連署活動，要求經濟部撤回「 再生能源同意備案」及「 桃科進駐推薦 」，還給民眾乾淨環境品質，市府下周一將與經濟部討論，強調面對民意反彈有撤案或廢止方向，但撤案要經發局或經濟部有行政瑕疵才能撤，另外是業者沒達承諾事項才能廢止，會嚴加把關。

面對民意，經濟部稱桃市府才是主管機關，過去的研商會議和推薦函沒強制力，尊重地方政府決定，不過市府方認為經濟部應先撤銷推薦入園及發電設備同意備案公文，才能撤銷許可。

繼國民黨市議員凌濤昨在議會總質詢提及SRF設廠爭議後，涂權吉今接力引述會議紀錄指出，這場2020年12月16日的會議，由王美花親自主持，並主動建議採「桃園科技工業園區土地使用分區與建築景觀設計管制要點」第4項第10款 ，要求市府以專案核准辦理，接著不到1周時間，經濟部火速再開會，指示將發函市府推薦3家廠商，再由廠商向市府申請入園桃科園區。

涂權吉質疑，整件SRF進駐案的決策過程，王美花就是強勢主導，事後還受訪稱自己「堅持溝通透明、符合程序」 ，結果到了立法院答詢，卻謙稱經濟部「只是推薦」，若溝通透明，為何地方議員、里長當初皆不知情？直到鄉親反彈才急匆匆開地方說明會緩解民怨，若符合程序，為何要走漏洞採專案許可？

涂權吉嗆，短短45分鐘的黑箱會議，就出賣了民眾的健康，這份會議紀錄徹底打臉王美花的說法，從頭到尾都是「強迫中獎」，喊話經濟部懸崖勒馬。

「解鈴還需繫鈴人！」涂權吉說，經濟部需先撤回SRF廠商推薦函及再生能源同意備案，市府才能合法撤案（撤銷入園許可案），若市府單方面廢止廠商入園，將面臨訴訟賠償責任。目前地方反彈聲浪高漲，呼籲觀音鄉親，甚至所有桃園市民都要重視此事，請民眾踴躍參與連署（https://forms.gle/fe52ngY4kNbwaGpU8），向經濟部表達心聲，要求中央主動撤回才是解方。