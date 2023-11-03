聯合國世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，強迫加薩走廊（Gaza Strip）的醫院撤離民眾，會讓數以百計患者性命置於險境，還說加薩現場情況「無以言喻」。

綜合路透社與法新社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「加薩市和加薩北部23間醫院被下令要求撤離，在這樣的情況下強迫撤離，會讓數以百計患者的性命置於險境。」

譚德塞在日內瓦召開的記者會上也再度呼籲以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭能做出「人道暫停」，好讓數以千計傷者和慢性病患獲得協助。

譚德塞說：「我們已經沒有言語能形容加薩發生的恐怖之事。」

世衛指出，拉法關卡（Rafah Crossing）1日開放後，46名重傷患已從加薩撤離至埃及接受照護，世衛也已提供54噸醫療援助至加薩，但物資仍遠不及當地所需。

譚德塞還說，加薩情勢「無以言喻」，醫院人滿為患，停屍間早已爆滿，醫師只能在沒有給患者麻醉的情況下動手術，家屬尋求庇護，廁所也擠爆，引發傳播疾病的風險。

他也再次呼籲哈瑪斯釋放以色列人質，這些人質中許多人需要醫療照護。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）指出，由於無法確保工作人員的安全，世衛很難順利提供協助。

他說：「我們從來不知道建立一套交戰的基本規則，好讓我們以適當的人道方式採取行動會如此困難。」

他表示，任何進入加薩地區的國際人員或戰地醫院都需要獲得安全保證，並與現有系統運作才會有效率。

他說：「我們不會被利用，不會成為（這場戰事的）任何一方…我們的工作是拯救生命，這也是我們唯一的工作。」

哈瑪斯槍手10月7日闖越邊境突襲以色列，根據以色列官員說法，哈瑪斯殺害1400人，死者多為平民，並擄走包括孩童在內至少240名人質，以色列隨後對加薩展開報復性砲轟。

哈瑪斯治下的加薩衛生當局表示，自與以色列的戰事爆發以來有超過9000人罹難，遇害者多為婦孺。