蔡英文總統(中)3日由行政院副院長鄭文燦（左）、台灣觀光協會會長葉菊蘭（右）陪同出席「2023 ITF臺北國際旅展」，並一起為ITF舉行啟動儀式。（羅永銘攝）

蔡英文總統3日出席「2023年台北國際旅展開幕典禮」時表示，政府積極推動各項獎勵方案，吸引自由行與團體旅客；同時設立「行政院觀光產業振興諮詢會議」，希望凝聚產業共識，大力推進台灣的觀光發展。總統期許，品質的提升與管控永遠都需要再進步，才能讓台灣這個品牌越擦越亮、越受國際旅客青睞。總統也邀請國人一起來逛旅展，用行動支持台灣的觀光，並期待在台北國際旅展的帶動下，讓觀光旅遊業蓬勃發展。

蔡英文致詞提到，首先感謝台灣觀光協會葉菊蘭會長再次邀請，這是她第5次參加ITF台北國際旅展，很開心能透過旅展，一起見證台灣觀光產業持續前進的腳步。尤其是大家不因3年的疫情有所停頓，甚至與各政府單位相互合作，發展出不同觀光旅遊的主題與產品，提供國際旅客更多的選擇。

蔡英文說，一直以來，我們除了期待「量」的提高，希望更多國際旅客來到台灣、認識台灣之外，相對也著重「質」的提升，讓國際旅客來到台灣之後，會想一來再來。

蔡英文指出，在吸引國際旅客看見台灣的努力上，這幾年，台灣觀光協會積極配合觀光署政策，利用每一次國際推廣活動，讓台灣走出去。葉會長就經常親自帶隊，光是今年已經前往日本、韓國、泰國等國家，除了推廣觀光，也安排許多與各國公協會和政府單位交流，成功將觀光作為外交的延伸。

蔡英文提到，從這幾屆ITF台北國際旅展可以看見「質」的提升，重視主題化、特色化、在地化的旅遊體驗與區域資源的整合，這是各級政府單位與業者共同推動的成果。不過我們還需要再加把勁，品質的提升與管控永遠都需要再進步，才能讓台灣這個品牌越擦越亮、越受國際旅客青睞。

蔡英文說，我們也看到在後疫情時代，各國已經積極重整腳步，振興觀光產業，今年有一百多個國家和地區來參展，他們希望能爭取到更多的商機；台灣也不落人後，政府積極推動各項獎勵方案，吸引自由行與團體旅客，請觀光署要多加宣傳，讓更多國際旅客與旅行社能善加運用。政府同時設立了「行政院觀光產業振興諮詢會議」，希望凝聚產業共識，大力推進台灣的觀光發展。

蔡英文提到，上個月，政府推出「Time For Taiwan」國際形象影片，將一天24小時的台灣，包括飲食、娛樂、文化，還有城市與山川景觀，以及獨特的早餐店文化等，清楚地介紹給國際的旅客；今年也再次舉辦「來去總統府住一晚」，有更多不同領域的外國名人與網紅，親自來體驗台灣，透過他們的鏡頭，向世界介紹台灣的美好。

蔡英文表示，稍早行政院副院長鄭文燦表示，12月中可達到今年來台旅客600萬人次的目標，她相信在各政府單位與業界的努力下，一定可以達成。最後，她也要邀請國人朋友一起來逛旅展，用行動支持台灣的觀光，並期待在台北國際旅展的帶動下，讓觀光旅遊業蓬勃發展。