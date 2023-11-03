新北市議會2日市政總質詢，府會爆發衝突上演「侯友宜人形立牌」之亂，民進黨議員張嘉玲22度要求新北市人事處長林正壹上台未果，今日張嘉玲質詢第23度要求林正壹備詢，她批評新北市府2位副發言人透過市府新聞群組，攻擊不同政黨民代，違反行政中立法應送懲戒法院。林正壹表示，若有違反由機關認定。

張嘉玲不滿表示，市府2位副發言人在新聞稿中直接點名民進黨「為選舉打擊異己」、「為人詬病的治國功能」，利用市府發言系統攻擊政黨，形同捲入政爭，機要職等同公務人員，「公務人員參與政治或選舉活動限制情形」表中明訂公職無論上下班均不得捲入政黨派系紛爭，動用行政資源發布選舉相關文書、圖畫及宣傳，新聞局是否知法犯法？

她問副發言人的職等及薪資為何？林正壹回答，機要人員跟正式公務員一樣，適用公務員相關法令也可以辦理退休，職等8至9等、薪資6至7萬元。張再問，副發言人掛名在市府新聞群組發布訊息攻擊不同政黨，是否違反行政中立法？

林正壹表示，實務上從個案去看，這有前因後果，要高度尊重各機關的處理，根據事實由機關去處理。張嘉玲大聲責問，在群組發新聞稿攻擊不同政黨，難道不是介入黨政紛爭嗎？林正壹強調，這要請機關進一步了解相關資訊，查清楚之後由機關去認定。

張嘉玲說，如果機關首長都違法怎麼辦，政務官能否利用市府公務新聞系統攻擊不同政黨？是否違反行政中立法嗎？林正壹說，政務官不適用行政中立法，且新聞內容，跟機關相關業務有關是有必要澄清。

張嘉玲不滿說，問題是攻擊不同政黨，若違反行政中立就應該移送懲戒法院，讓法院去認定。林正壹對此表示，如果確實達到議員所講的，公務員懲戒從申誡等有9項，若懲戒法院認定要罰鍰、降級，對公務員來說都是嚴重的。

新北市政府會後表示，各局處對外發佈的新聞稿，都是依職責針對新北市政及市府團隊遭到有心人士不實攻擊，向社會大眾強力說明澄清。例如囤房稅新聞稿為回應有某立委參選人發新聞稿聲稱「新北市居住正義打假球」，局處方發稿說明市府力推囤房稅的狀況，呼籲發稿攻擊者勿抹滅市府同仁推動囤房稅的努力，又如某黨發言人稱新北市政荒廢，市府發稿反駁澄清，說明各項市政亮點的同時，也呼籲對方不要昧著良心說話。

新北市政府表示，戮力捍衛所有公務人員的努力成果與新北市的名譽，都是依據事實情況，就事論事，不分任何對象若是抹黑新北市，市府都會以市民利益為先，捍衛新北市的名譽到底。