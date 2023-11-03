苗栗縣頭份市私立大成高中受少子化影響，經營困難，去年開始發不出薪水，今年8月時，全校更只剩3名老師。民進黨立委湯蕙禎表示，大成高中欠教職員工至少超過700萬元薪資，教育部可否先透過退場基金代償，再向資方求償？教育部長潘文忠表示，此案最關鍵的是大成高中董事會始終不願辦理退場，為此會予以重懲。

行政院長陳建仁今率領部會官員，赴立法院提出施政報告並備詢。湯蕙禎質詢時說，曾經針對大成高中案跟教育部談很多次，可惜教師積欠的薪資還是無法拿到，除了原先積欠約3、40名教職員工大概4個月的薪資561萬元，加上後來要留守的3位教職員，大概也積欠了150萬元的薪資，也都沒辦法拿到。

湯蕙禎表示，雖然退場機制已經通過，政府有退場基金，但政府不予墊償，還是要教職員去找大成高中的董事會。她質疑，退場基金的機制像大水庫的概念，已經跟教育部討論過很多次，為什麼不能像勞工墊償基金一樣，先墊付給教職員積欠的薪資，然後再向資方求償？教育部堅持不肯，也讓教職員都很難過。

潘文忠則說，現在從專輔到退場，至少有8組學校，也都依照法規在進行退場作業，而大成高中案最關鍵的，是董事會一直不願直接辦理退場，改組公立董事，因為公立董事跟原先的董事會在未來的屬性上不同。

潘文忠表示，目前退場基金已經代墊10億左右，包含最近的中洲科大、首府大學等，但這些都是董事會已經改組為公立董事，現在是大成高中董事會不辦理退場，教育部已經向法院申請改組。他也強調，現在不是大成高中的基金不代付，而是大成高中不願意付老師薪水，又不願意真正地退場，為此一定會重懲董事會。