紐西蘭國會大選結果日前揭曉，由國家黨黨魁盧克森將任新總理，今天公布國會席次，最大贏家國家黨贏得48席，但國家黨仍須與紐西蘭行動黨及紐西蘭第一黨合作，組成聯合政府。

紐西蘭於10月14日舉辦國會大選，初步計票結果，國家黨成為最大贏家，確定迎來政黨輪替。不過，因要計算海外選票等特殊選票，選舉委員會歷經3週，今天公布最終選舉票數與政黨席次。

選委會公布，國家黨從初步計票的50席，降至確認得到48席；紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）與紐西蘭第一黨（New Zealand First）所得席次分別為11席與8席。目前的執政黨工黨（Labour Party）得34席、綠黨（Green Party）15席、毛利黨（Te Pāti Māori）6席，總共122席。

依原先預估席次，國家黨與行動黨合作能獲得過半62席次，如今仍須再和第一黨合作，才能組成聯合政府。

自選舉結束後，國家黨一直與紐西蘭行動黨與紐西蘭第一黨就組成聯合政府談判，但尚未有明確時間表。

將任新總理的國家黨黨魁盧克森（Christopher Luxon）昨天表示，組成聯合政府的談判可能會持續至下週。