婦人的手腳遭狼犬咬傷，其中右小腿撕裂傷血肉模糊，令人觸目驚心，進行清創手術。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮61歲張姓婦人2日傍晚去幼兒園接5歲孫子，騎機車回家途中經建國路突然遭大狼犬攻擊，造成右小腿遭咬傷，出手保護孫子，左手也遭咬傷，所幸路人見義勇為，加上飼主拉繩索控制，他們嬤孫才脫險，她就醫心有餘悸說：「真恐怖！還好孫子沒被咬。」

男子2日傍晚牽1隻大狼犬於建國路附近遛狗，該狼犬有繫牽繩、沒戴口罩，狼犬看到張婦騎機車載5歲孫子路過突然抓狂，掙脫人牽繫撲向機車展開攻擊。

目擊者說，當時狼犬攻擊機車，直接咬住騎士張婦的右小腿，造成人車倒地，接著狼犬準備攻擊5歲男童，所幸張婦抱緊孫子阻擋，造成其左手臂也遭咬傷，他們見狀趕跑狼犬救援，加上飼主也撿起牽繩控制狼犬，接著打電話叫救護車，「婦人的手腳血肉模糊，太可怕了」。

埔里中心碑消防分隊獲報派遣救護車將張婦送往台中榮總埔里分院救治，婦人右小腿有2處撕裂傷，最大是6公分、深2公分，左手也遭狼犬咬傷，其中腿部的傷勢最為嚴重，立即進行清創手術，目前仍住院治療。

婦人術後心有餘悸表示，這1年多來她幾乎天天騎機車接孫子從幼兒園回家，都是走固定路線，先前也曾看過飼主牽這隻狼犬在路邊大小便，這次突然被掙脫牽繩的狼犬攻擊，真的太恐怖了！還好孫子沒被咬。

南投縣政府家畜疾病防治所表示， 狼犬無故攻擊咬傷人，其飼主恐涉及過失傷害等罪嫌，將依《動物保護法》進行稽查，將該狼犬列入攻擊性犬隻，未來該狼犬出入公共場所，除應由成年人伴同，應以不超過1.5公尺鍊繩牽引及戴口罩，若飼主帶該狼犬外出沒保護措施，將依法處15萬元以下罰鍰，甚至逕予沒入該犬隻。