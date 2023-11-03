目前整體加密貨幣的市值約為1.35兆美元，業界並預期，由於在監管機關的正面發展，例如Ripple幣在法律案件獲勝、BlackRock的比特幣ETF獲得批准，加密貨幣市場可能走強。如同上述，特別是聯準會和英國央行皆連兩次凍漲利率，外界普遍認為，再次升息機率變低，升息循環已到頂峰，並且為加密貨幣增添利多消息。市場甚至揣測比特幣將衝到4萬美元。

升息對於高風險的比特幣來說一直是負面因素，升息會將投資人推向較為安全的投資選項。所以可以觀察到，聯準會在今年上半多次升息之際，比特幣價格也歷經數次的下跌。此外，MicroStrategy的大筆收購比特幣，也對價格產生一定作用，該公司至今購入的比特幣平均成本為2.96萬美元，然而比特幣現在已經一路上升到3.58萬美元。

推動比特幣上漲的正面因素主要在於近期加密資產市場普遍瀰漫的正面情緒，全球加密資產的市值已經達到1.35兆美元，特別是許多加密貨幣，例如Ripple、Solana、Avalanche等都保持在上漲的趨勢，鼓舞了市場信心。

此外，美國受監管的交易所交易基金(ETF)將成為加密貨幣的進一步上漲推力，特別是有關美國證券交易委員會(SEC)將於2023年底或2024年初批准加密貨幣ETF的預期和傳聞，近來不斷上升。

此外，四年一度的下一次「比特幣減半」(bitcoin halving)活動預計於2024年4月進行，可能會引起市場的高度波動性，並可能導致由電腦裝置進行的比特幣挖礦活動的大減，這也通常會引發比特幣的牛市。

在明年的減半事件之後，一般認為，合法和受監管的比特幣ETF需求將會增加，並且可能超過礦工所銷售的6~7倍。比特幣ETF到2028年將佔整體比特幣流通量的9~10%。