民眾黨記者會指控民進黨總統參選人賴清德主席「賣芒果乾」，民進黨發言人張志豪表示，中共介選情況日趨嚴重，民眾黨不僅視而不見，就是要讓統戰長趨直入，協助中共「溫水煮青蛙」，製造大量的「國安天坑」。

民進黨嚴正呼籲民眾黨等藍白在野人士，應正視屏東縣議員郭再添夫婦涉接受中資賄選遭依涉「反滲透法」提起公訴，及台北市長蔣萬安競選台北市長期間內湖後援會總幹邱瑞蓮因接受中方資助中國製快篩試劑賄選遭涉「反滲透法」起訴，兩起「反滲透法」起訴案件，從台北到屏東，都可見中共「介選」身影，根本是「現在進行式」，而且行之有年，已經不是危言聳聽，捍衛國家主權安全與民主自由有其迫切與必要。

張志豪批評，面對中共介選，民眾黨等在野陣營視而不見，把所有對可能危及國家安全的質疑都打成「芒果乾」，令人質疑是為中共轉移焦點，眼中只有政黨私利及政治利益，沒有國家利益。

張志豪說，面對中共介選假裝視而不見，就是要讓統戰長趨直入，協助中共「溫水煮青蛙」，製造大量的「國安天坑」，完全是在破壞台灣民主、危害國家安全。