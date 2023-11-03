嘉義縣溪口鄉「英武殿」屋脊「雙龍呈祥」及各式剪黏工藝，華美神氣。（廖素慧攝）

嘉義縣溪口鄉游西村「武英殿」主祀開臺尊王，921大地震毀損多年，村民集資近400萬元，聘請藝師以傳統工法整修6個多月完成，正殿壁堵純手工雕塑的大型浮雕「金龍」栩栩如生，屋脊上傳統剪黏工藝裝飾精緻，賦予該廟新活力。

浮雕立體「金龍」純手工雕塑，高1.53公尺、寬2.18公尺，顯得威嚴神聖；屋脊的燕尾翹起處「雙龍呈祥」，神氣華麗，還有鮮艷耀眼的七寶塔、福祿壽三仙等剪黏，周邊綴飾牡丹、花鳥、鳳凰、走獸等花卉祥獸的黏貼，生動豔麗，十分吸睛。游西村社區發展協會前理事長孫文信稱讚有加。

「金龍」浮雕、屋脊「雙龍」及各式剪黏，都是57歲剪黏藝師謝慶星負責修繕，他13歲就拜師學藝，走入廟宇剪黏藝術，進而涉略雕塑、泥水、磚瓦等建築技術，至今40多年，全台走透透參與各大廟宇修復工作，近年來手藝傳承給兒子謝青涼，父子一起為保留傳統廟宇工藝而努力。

謝慶星就是溪口鄉游西村民，他很高興能為家鄉的信仰中心「英武殿」奉獻手藝，他說，廟宇修復要先了解原有結構與技法，保留傳統特色，這次整修「武英殿」，更加用心，不惜成本。

謝慶星說，像屋頂重舖琉璃瓦，除了基層RC，還加舖白鐵防水層，且特別訂製可緊密銜接的屋瓦，屋頂絕不漏水，此外，壁堵浮雕、屋脊剪黏都依循傳統工序，細緻入微、精巧繁複，讓廟宇充滿生氣和美感。

謝慶星還說，剪黏又稱「剪花」，是廟宇傳統裝飾鑲藝術，目前剪黏大多改用仿古碗片與「淋搪」（淋上釉藥的陶胚）搭配運用，再黏貼到已經塑好形態的水泥胚體上，加以細部彩繪修飾。

現代材料色澤明亮、耐久性好，長時間日曬雨淋也能維持光鮮美麗，只是要爬上屋頂，頂著大太陽施作，愈來愈沒人要做，謝慶星擔心手藝斷層。