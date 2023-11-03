國際自由聯盟副主席貝克摩提森昨(2)日率領丹麥自由黨高階官員及核心黨員拜會民進黨中央。談到錯假訊息應對的問題，青年部指出，為打擊錯假訊息充斥年輕人接收訊息的管道，特別規劃製作「30秒便利貼」的短影音，將複雜政策化為簡單好懂的內容，即時澄清網路流傳的錯誤資訊。副祕書長楊懿珊表示，年輕族群為中共假訊息攻擊主要的目標對象，對此本黨將加強反制假訊息的能力。

這場拜會，雙方就2024總統大選、性別平權、青年議題、政黨政治、錯假訊息等議題交流。

丹麥自由黨是丹麥最古老的政黨，擁護支持自由市場的溫和保守自由主義政策，是丹麥最大的中間偏右政黨。該黨前領袖為丹麥前首相及北約前秘書長安諾斯•福格•拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)亦為「民主聯盟基金會」(Alliance of Democracies Foundation)創辦人暨主席，長年支持台灣，今年一月時曾親自造訪台灣，拜會總統蔡英文及副總統賴清德。

團長貝克摩提森副主席為丹麥自由黨黨團幕僚長，亦為丹麥政黨與民主研究所(Danish Institute for Parties and Democracy)主席，他於會中表示丹麥自由黨與民進黨皆為國際自由聯盟的重要成員，該黨為民進黨的姐妹黨，首次率團帶領黨員造訪的第一個亞洲國家就選擇台灣，盼藉由此次參訪讓資深黨員了解，在地球的另一端有一個這麼好的盟友彼此支持。

針對即將到來的選戰，楊懿珊表示在過去幾年受疫情衝擊下，全世界各地的經濟表現不如預期，台灣也難免受到影響，民進黨政府已陸續推出紓困補貼等應對政策，未來也會持續推出各項青年政策，讓年輕人看見未來的希望。

訪團成員依芙韓森，曾為歐洲議會議員，任丹麥議員超過三十年，更曾多次於丹麥政府任職部長，為丹麥重要政治人物。曾任丹麥社會事務平等部部長的她，關注台灣性別平等的政策及面對少子女化的對策，她分享丹麥的治理經驗，並提及在丹麥透過政策鼓勵男性參與家事分工的重要性。

訪團成員肯定本黨年輕同仁踴躍參與交流，更讚賞本黨女性參與政治工作的比例，活動間深刻感受到本黨的活力及在推進進步價值的努力，他們對此表示，民進黨的未來充滿希望，並祝福民進黨能在未來領導台灣走向更民主、更進步、更繁榮的道路。