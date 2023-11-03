樂天桃猿挺進冠軍賽，桃捷公司推出限量200份的「挺猿超香應援包」抽獎活動。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

樂天桃猿挺進冠軍賽，桃捷公司推出多重好康優惠。（桃捷提供／蔡明亘桃園傳真）

樂天桃猿挺進冠軍賽，11月7日、8日將和味全龍在桃園主場爭霸，桃園大眾捷運股份有限公司推出「桃猿最強」活動掀起球賽高潮，有雙重抽獎活動，還有看球賽回程免費的好康。

桃捷表示，第一重活動為「桃捷超香應援 打卡就送挺猿超香應援包」活動，桃園市政府舉辦「2023中華職棒台灣大賽直播派對-桃園挺桃猿」客場賽事直播派對活動，11／4日、5日於桃園市府前廣場觀賽或11月7日、8日前往樂天桃園棒球場內熱血支持，只要拍照打卡上傳桃園捷運的官方臉書活動貼文，就有機會抽中限量200份的「挺猿超香應援包」，內含桃捷挺猿一日票及樂天女孩髮香包悠遊卡各1張。

其中價值320元的挺猿一日票有2個版本，分別有4位球星圖像「年度MVP林立」、「陳陳大丈夫陳冠宇」、「光速神威陳晨威」、「老虎黃子鵬」。樂天女孩髮香包悠遊卡，共有33款不同圖案卡片，均為球場主要應援的啦啦隊員，各個青春活潑，陽光健康值得收藏，獎品圖案均為隨機贈送無法挑選。

第二重好康「應猿你多會 搭桃捷挺桃猿」活動，A19桃園體育園區站為全台第一座棒球主題車站，球迷可以在站內布置的計分板前拍照打卡再上傳桃園捷運的官方臉書活動貼文，就有機會贏得夢寐以求的樂天桃猿球衣、球星簽名球、樂天女孩桌曆等豐富獎品。

桃捷提到，這次配合2023中華職棒台灣大賽於11月7日、8日在樂天桃園棒球場開打，桃園捷運大方回饋熱血球迷，提供搭機捷看球賽回程免費的優惠，這2天球迷們只要搭機捷到A19桃園體育園區站，出站前持球票證明即可兌換當日回程免費搭乘券1張。別忘了樂天主場賽事，球迷們一定要搭乘機捷前往A19站，快速省錢也減少尋找停車位的交通擁擠問題，更重要的是可以參加雙重抽獎活動。

桃捷表示，猿龍爭霸精彩可期，悠遊卡股份有限公司、樂天桃猿Rakuten Monkeys 都贊助雙重抽獎活動，請球迷粉絲們密切關注桃園大眾捷運股份有限公司官方臉書，為這場棒球盛事歡呼，也歡迎大家一同為樂天桃猿隊加油，把2023年度職棒大赛冠軍留在桃園。