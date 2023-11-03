日本靜岡縣伊豆之國市1輛祭典山車今天上午疑似在下坡路段失控翻覆，導致山車上的人員等逾10人受傷，另有1人死亡。

日本放送協會（NHK）、靜岡朝日電視台報導，當地消防單位接獲民眾通報，得知有「3公尺高的山車翻覆，山車上的人摔落」。

警方及消防單位表示，事故發生在伊豆之國市的三福地區，翻覆的山車當時在參加廣瀨神社例大祭的相關活動。

事故現場位於下坡路段，山車疑似在下坡時停不下來而翻覆，導致1人死亡、逾10人受傷。傷者包含小學低年級學童，所幸傷勢輕微。