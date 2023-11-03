新北客家為都會客家，文化推廣策略有別於傳統客家庄，期待透過青年參與客家文化傳承運動，賦予都會客家新生命、新元素、新創生及新美學。（新北市客家局提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市客家局與黎明技術學院共同辦理「2023新北客家快閃」活動，將於11月4日下午3時30分、5時及晚間6時30分，在新店區碧潭風景區辦理3場客家快閃秀，由黎明技術學院100位學生帶來精彩的街舞表演，

客家局歷年均有與新北境內大專院校共同推廣客家文化，讓青年學子有機會參與客家文化傳承活動。

「青年參與」一直是市長侯友宜上任以來的重要政策，客家局稟持此一理念，常久以來邀請青年學子共同參與客家活動、事務，與青年學子一起「演客家」、「秀客家」及「愛客家」。此外，客家局歷年均有與市境內大專院校共同推廣客家文化，讓青年學子有機會參與客家文化傳承活動，發揮年輕人的無限創意，跨界展現客家獨特的時尚、藝術與展演，激盪出斑斕的客家文化作品，讓新北市民感受客家融入日常生活所展現的新客家、新生活之脈動。

黎明技術學院表演藝術系是全國指標性的街舞教學單位，「新北市客家快閃」由該系學生穿著客家元素服裝，透過一系列組曲，展示高水準的街舞技巧，舞風包含最流行的Hiphop、Locking、Dancehall及Breaking等，歌曲則有青年客語創作《World of Hakka》，以及客家饒舌音樂，展現不同文化元素的融合與交流。

另外，也結合影視傳播系，展現學生們苦練舞蹈兩年之豐碩成果，舞蹈內容高潮迭起，散播客家文化及質感，市民朋友們能同享跳舞的喜悅，對於客家音樂將有新一層的認識與感受。

本活動將結合農業局舉辦之「2023小青新咖啡節」活動，邀請市民朋友一同來觀美景、品咖啡、賞街舞，感受新北市最潮的客家街舞，感染學生們的青春熱血，為客家音樂新活力躍動，為客家表演藝術之美感動。

新北客家為都會客家，文化推廣策略有別於傳統客家庄，為展現都會客家的特色及色彩，期待透過青年參與客家文化傳承運動，賦予都會客家新生命、新元素、新創生及新美學。