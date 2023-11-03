桃園市大溪警方昨傍晚5時許接獲通報，一名曾姓男子獨自從桃園搭公車到大溪金面山登山後迷途，請求救助。經救援人員入山尋找後，於晚間8時15分左右救援人員抵達十三分山發現曾男，後於10時許曾順利抵達山下。

大溪分局指出，曾男昨日獨自從桃園搭公車至大溪區金面山登山，金面山為大溪八景之一，伴隨著淙淙的流水聲，舒適宜人，山徑林相天然，環形一圈可順勢登往十三分山，曾男至傍晚5時許發現自己身陷山區某處，因不熟悉當地地形而迷途受困，故立即播打電話請求救援，大溪分局百吉派出所長范志強接獲通報後，與警員王俊霖協同大溪消防分隊6員共同前往救援。

經救援人員入山尋找後，於8時15分在十三分山高點處（623公尺）與曾男接觸，經消防人員檢視受困民眾無受傷，但因曾男曾經中風過，身體行動較為緩慢，約莫10時一行人順利抵達駐地口，范志強提供礦泉水、運動飲料及麵包給曾男充飢，並連繫其家人，待體力恢復後，由曾男的兒子開車帶其返家。

大溪警方呼籲，民眾登山應結伴而行，切勿獨自前往，並應充分了解當地地形、天候、檢查裝備、糧食，隨時注意自身身體狀況，做好充足準備再行登山，才能確保旅途平安。