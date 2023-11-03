萬華警方2月時在鑽石大樓查獲越籍女子，爆發吃案風紀疑雲。（本報資料照片）

吳沛憶質詢分局長董欣欣，他坦承此案當時未有偵辦動作。（陳鴻偉翻攝）

北市議員吳沛憶今天（3日）市政質詢時，指稱萬華分局龍山所今年2月查獲鑽石大樓2名越南籍賣淫女，將她們帶回派出所後，竟然對其中1人品頭論足，承辦員警更語出驚人，表示：「這個女的x起來很爽，真想多x幾次…可惜要被遣返了。」此事後來便傳成龍山所白嫖，應召站業者甚至跑到派出所前理論討公道。

吳沛憶質疑，警方當天為何沒有保存證據？立案詢問越籍女子並保存派出所相關影像，是否涉嫌包庇疏縱？針對議員質訊，萬華分局長董欣欣坦承，警方第一時間並沒有就此事進行調查，只是「經說明後業者自行離去」。

據指出，龍山所警方今年2月時，曾前往鑽石大樓取締2名賣淫女子，其中1女被帶回派出所時，承辦警察以為她聽不懂中文，跟同仁閒聊竟然聲稱：「這個女的x起來很爽、技術很好」、「真想多x幾次…可惜要被遣返了」，越南女子感到受辱及疑惑，頻頻看著對方，想要確認這名員警是否曾上門消費，否則為何說出這種話。

因女子隨後要被送至移民署收容，應召站後來請人拿她的行李過來，越南女子便將此事告知對方，應召站業者後來獲知此事，凌晨2時許便前往派出所「討公道」，認為警察講這種話太誇張，如果是真的，「又要嫖又要抓」讓他們很不滿。

據了解，萬華警方與業者談了1個多小時，後來對方離開，對此吳沛憶質疑，業者跑來警察局要說法，警方當時為何未就此事，進一步詢問越南女子？也沒有適時保存派出所的監視影像？全案竟然此不了了之，認為萬華分局大事化小，才會導致後來傳出「龍山所警察白嫖」，在坊間傳得沸沸揚揚。

針對吳沛憶相關質詢，萬華分局長董欣欣回應，當時經說明後業者自行離去，坦承並未有進一偵辦動作，董的回答讓吳相當不滿，認為這是一起風紀案件，萬華分局「跟民眾說明」就把事情解決掉，難道不是在吃案？市警局長張榮興面色凝重補充，全案會進行深入調查，如有不法一定會徹查到底。