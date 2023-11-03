【全程字幕】新方案給國民黨期限回應？ 柯文哲：不會講火車開走這種話 @ChinaTimes

藍白合陷入膠著，民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天再度拒絕國民黨主席朱立倫提出的藍白合新方案，強調仍希望採用全民調，他說只相信科學全民調，選出最強組合，「就算是全民調如果在誤差範圍內，我也願意當副手」，媒體問民調是否納入郭台銘董事長，他說民調是民眾黨跟國民黨比較，還有對比式柯對賴、侯對賴，看統計結果！

柯文哲說昨天和國民黨主席朱立倫通電話，非常感謝朱費心研擬新方案，他提出了日本與德國模式，其中日本模式是請所有國民黨、民眾黨的立委提名人投票，選出他們認為可以代表在野的總統參選人，輸的當副手。柯文哲說，但這個方案更像是縮小版的開放式初選，這次國民黨提了69位立委參選人、民眾黨11位，其實不用投票，就已經預知結果。而德國模式則是納計政黨支持度，更為複雜、也排除了絕大多數沒有黨派的中間選民。

柯文哲說，他仍主張用科學全民調方式呈現真實民意、達到在野組合最高的勝率，贏的代表參選總統、輸的做副手。若民調結果，雙方對比是在誤差範圍內，那麼無論勝負，他都會禮讓，接受擔任副手，全力為政黨輪替努力。

媒體問，會不會擔心全民調方式協商時效過期，變成民眾黨最大的責任？柯文哲說，在民意之前要謙卑，本來合作的目的是為了勝選，應該考慮初選怎麼合作才是對的，而不是黑箱政治、分贓政治。

媒體也問，是否安排兩黨第二次會面？柯文哲說，因為侯友宜市長給出最後通牒，所以早上臨時幕僚開了一個核心會議，不管結果如何，台灣民眾黨會繼續努力贏得勝利，達到政黨輪替，以建構聯合政府這個目標，也會跟國民黨繼續協商，比如總統要不要到立法院作報告等，所以政黨合作不要局限總統或者用總統來綁架其他，柯文哲覺得這個不是一個合作的態度。

但他說，國民黨決策速度比民眾黨慢，不會下「最後通牒」，也不會說「火車來了就不理你」這種話，讓國民黨去協調。

媒體追問，民調是否排除郭董嗎？柯文哲說，是國民黨跟民眾黨之間兩位總統參選人的比較，對比式是的柯對賴、侯對賴，看統計結果。但他推崇郭台銘董事長財經界能力很好，柯說，郭有跟他說最大的目的仍是「台灣會變好」。