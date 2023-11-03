蔬食料理達人蔡老師分享，台灣料理常見的「打結海帶」，其實是人工打結的，因為海帶原本是平平一片、很難夾，口感也比較無聊，但是打結以後，變得很容易夾，口感也更豐富。超酷冷知識引起網友討論，不少人大讚長知識了。

蔬食料理達人蔡老師在臉書粉專上分享，有人好奇詢問「海帶為什麼要打結」、「海帶的結是人工打的嗎？」而他搜尋以後發現，海帶結真的是人工打的，職人用靈活的雙手抓住長長的海帶，快速打結以後，用刀片割斷，接著就是不斷重複這個過程，大約1秒能打一個結，真的太厲害了。

蔡老師表示，至於為何海帶要打結，這是因為海帶原本是平平一片，除了很難夾取之外，烹調的時候也很容易黏在鍋底，最後燒焦，加上口感沒那麼好，因此有人就想出可以打結，除了能增加口感，也能方便夾取。而他們也試了沒有打結的海帶，結果發現還是有打結的比較好吃。

貼文吸引4千多人狂讚，引起網友討論，「媽媽在洗海帶的時候都把結打開，因為裡面會有一些沙」、「打結的部分對牙齒不好的人是一種障礙」、「好有趣喔」、「長知識了」、「海帶結、海帶塊都是人工做的，小時候外婆家隔壁鄰居就是在加工，我還去幫忙過，但現在好像有機器了」。